El gobierno municipal de Irapuato inició los trabajos de mantenimiento del bulevar Mariano J. García en la colonia La Ganadera

Irapuato.-Las acciones de mantenimiento en Irapuato, avanzan con paso firme, ahora en el bulevar Mariano J. García.

Como parte del paquete de 1 mil millones de pesos en obras para todos, la administración inició el mantenimiento mayor de Mariano J. García; en el tramo de la avenida Mariano Abasolo a Insurgentes, en la colonia La Ganadera .

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, enfatizó que la participación ciudadana es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una mejor ciudad.

Bulevar Mariano J. García Foto: especial

“Nosotros en este gobierno ponemos en el centro de la atención a la persona. Yo no concibo a Irapuato si no trabajamos por la gente, si no somos solidarios, si no somos subsidiarios; si no buscamos el bien común”, agregó.

Invertirán 6.5 mdp en rehabilitación

Mayra Pérez habitante de la colonia La Ganadera, reiteró el apoyo a la Administración Municipal.

“Es una obra muy importante para nuestra colonia y sabemos que con usted no va a parar aquí, que vienen cosas mucho más buenas para nuestros colonos” reiteró.

Bulevar Mariano J. García Foto: especial

El mantenimiento mayor de esta vialidad tendrá una inversión de 6.5 millones de pesos. El recurso será 100% municipal.

Dentro de las acciones a realizar se encuentra la rehabilitación del pavimento con carpeta asfáltica, colocación de riego de sello, renivelación de pozos de visita y bocas de tormenta, además de la señalización con pintura en guarniciones y de pasos peatonales.

Esta obra se suma al mantenimiento mayor que inició la semana pasada en la av Independencia, en su tramo de Las Arboledas al bulevar Mariano J. García.

