Buffon planea llegar a su sexto Mundial

Notimex

Roma.- Debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, el cuerpo técnico y jugadores de la AS Roma decidieron renunciar a su salario por los próximos cuatros meses, con el objetivo de proteger las finanzas del club.

Ante la nula actividad en Italia y las pérdidas económicas que sufren los equipos, el director técnico Paulo Fonseca, su staff técnico y los jugadores del primer equipo acordaron pagar colectivamente la diferencia, para garantizar que todos los empleados que fueron colocados en el esquema de seguridad social del gobierno italiano reciban su salario sin recorte alguno.

Ante esta acción, Guido Fienga, CEO del club romano, elogió a Fonseca y su equipo, al preocuparse por el bienestar y ayudar a los demás trabajadores durante esta pandemia.

“Han demostrado que realmente estamos juntos en esto. El capitán Edin Dzeko, los jugadores y Paulo han demostrado que entienden lo que este equipo representa y también les agradecemos a todos por su excelente gesto hacia los empleados de este club”, agradeció Fienga.

Al respecto, los jugadores de la Loba enviaron una carta al CEO de la organización, en la cual detallaron su compromiso con la institución y su disposición de volver a jugar lo más pronto posible para alcanzar los objetivos propuestos a principios de la temporada.

“Los jugadores estamos listos para comenzar a jugar lo antes posible, pero también nos damos cuenta de que todo esto no será suficiente para enfrentar las consecuencias económicas. Con la esperanza de hacer algo que ayude a la empresa, ofrecemos esta propuesta financiera como una alternativa”, se lee en la carta firmada por los futbolistas giallorossi.

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020