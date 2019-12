Brote de varicela en Ciudad Juárez está bajo control; hay 72 casos

El refugio, a cargo del gobierno federal desde agosto pasado, presenta un brote de varicela que inició, según los antecedentes sanitarios, el 7 de diciembre

Ciudad Juárez.- Un total de 66 menores y seis adultos albergados en el Centro Integrador para el Migrante (CIM) “Leona Vicario” de Ciudad Juárez, presentan varicela, confirmó el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, quien además aseguró que el brote está controlado, en tanto que el refugio suspendió temporalmente la recepción de nuevos usuarios.

El refugio, a cargo del gobierno federal desde agosto pasado, presenta un brote de varicela que inició, según los antecedentes sanitarios, el 7 de diciembre, cuando fue detectada una niña hondureña; desde entonces, el número de afectados alcanzó 10% de la población de origen centroamericana que se resguarda en el lugar.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del estado, la Jurisdicción Sanitaria recibió el último reporte el pasado 25 de diciembre, en el que destacan 72 casos de varicela.

Por su parte, el representante del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, señaló que 20 personas ya fueron dadas de alta y que el resto de la población con la enfermedad está debidamente atendida, en tanto que se han tomado las medidas necesarias para evitar que el virus continúe esparciéndose.

El funcionario explicó que, una vez detectado el virus, las personas infectadas fueron confinadas a un lugar especial dentro del mismo refugio, no obstante, apenas el miércoles se restringió el acceso de más migrantes al albergue.

Por su parte, Iván Coahuila, encargado del refugio federal, explicó que actualmente se albergan 759 personas en el lugar y que no serán recibidas más hasta que el brote esté erradicado.

El titular de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria II, Gumaro Barrios, informó que la primera medida precautoria fue separar a los enfermos de los sanos, no obstante, no ha sido necesario hospitalizar a ninguno.

“Los enfermos están en convalecencia, bien atendidos. Debemos recordar que la varicela es una patología benigna y su evolución ha sido favorable, por ello no es necesario su hospitalización, sino solamente un seguimiento adecuado”, explicó el especialista.

