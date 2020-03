Brinda buen son y buena noche ‘Buena Vista Social Club’

Redacción

México.- Gergely Dudás ha compartido en sus redes sociales un nuevo acertijo visual, que les parecerá muy familiar a quienes hayan visto en libros infantiles el famoso desafío de busca y encuentra, que pondrá en juego tu capacidad de atención.

Este hombre de Hungría, conocido como Dudoldf, ya había compartido este tipo de entretenimiento que lo ponen en la cima de los acertijos visuales.

Esta vez lanzó una imagen en la que escondió a un ratón entre un montón de ardillas, si bien no hay tiempo récord para que lo encuentres lo ideal es que no tardes más de cinco minutos pues no hay ningún truco o trampa detrás de todo.

Dudolf compartió él mismo la solución pero sería mejor que te esforzaras un poco antes de verla.

