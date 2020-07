Brinda asociación apoyo a mujeres que no abortan

Cuca Domínguez

Salamanca.- De acuerdo a Georgina Marcela Zepeda Rábago, integrante de ‘Voces unidas por la Vida’, han logrado que por lo menos el 80% de las mujeres que se acercan a este organismo desistan de abortar y al resto se les ofrece atención postaborto porque la mayoría se afecta y requieren de apoyo para salir adelante.

Zeperda Rábago dijo que la organización tiene presencia en Guanajuato, León, Irapuato y Salamanca, y señaló que se han adherido al programa ‘40 días por la vida’, donde las personas que se dedican a orar para evitar los abortos y simultáneamente en Irapuato se realizó la ‘Expo vida’, donde se habló las las consecuencias físicas y biológicas que traen este tipo de prácticas.

La representante de ‘Voces por la Vida’ dijo que no hay cifras precisas de los abortos que se realizan en los municipios porque no esta práctica no está legalizada en el estado, “pero tan solo en el caso de Irapuato el año pasado se logró que poco más del 80 por ciento de las mujeres que tenían intención de interrumpir el embarazo desistieran; se salvaron 26 bebés, pero nos da mucho gusto que la gran mayoría decidan quedarse con sus hijos”, concluyó.

