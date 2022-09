Por lo menos 11 de brigadistas de Morena en Salamanca demandaron al partido en el Centro de Conciliación Laboral

Cuca Domínguez

Salamanca.- Hasta este momento, 11 de 18 brigadistas de Coordinaciones de Operación Territorial (COTs) de MORENA que fueron despedidos, presentaron demanda laboral. Esto porque consideran que los despidieron sin justificación. Por ello buscan que se les entreguen los salarios que les adeudan y lo que les corresponde conforme a la Ley. A la fecha, suman unos 14 mil pesos por lo menos, más bonificaciones, que nunca recibieron.

Las personas que se dijeron afectadas declararon que solo están pidiendo lo que les corresponde. Apuntaron que hasta ahora nadie les ha solucionado su problema, por ello hacen un llamado a quien corresponda para que les atiendan y les entreguen lo que la Ley indica.

Lee también: Mujer denuncia que Morena la afilió al partido sin su consentimiento en Xichú

Perla Johana Frausto Razo, una de las demandantes, destacó que “Enrique Fabio Ortiz, enlace distrital del Distrito, nos sacó de los grupos de WhatsApp sin mediar palabra, lo que nos sorprendió. Ya no tenemos acceso a las actividades que realizan, y está bien ya no ocupan de nuestros servicios, pero que se nos termine la relación laboral que tenemos conforme a la Ley”.

Los afectados mostraron la demanda que en lo individual presentaron en el Centro de Conciliación Laboral en la ciudad de Irapuato. Ahí, de acuerdo a la Reforma Laboral, tienen que agotar esa instancia, y si no se llega a la conciliación, se pasará a los tribunales. La audiencia próxima es el 19 de septiembre, a donde acudirán todos los 11 demandantes. La idea de hacerlo público es para ver si antes se puede llegar a un acuerdo, que se aceptará solo si les pagan lo que les deben.

1 de 2

Hay 88 brigadistas despedidos en todo el estado

Además, este no es un problema local de Salamanca. A nivel estatal, despidieron a 88 COTs de la misma forma, sacándolos de los grupos de WhatsApp y excluyéndolos de las actividades. Muchos han sido amenazados y no han procedido legalmente, pero otros más si han presentado sus demandas, afirman.

En tanto, el señor Miguel Ángel Campos Collado, otro de los afectados, dijo que el problema es solo el último de una serie de faltas.

“Nos vienen manejando bajo varios vicios que llevan a cabo la coordinación, empezando por la falta de pago, la entrega de bonos e incentivos que se entregaban y que nunca nos llegaron. Por ejemplo un bono por haber logrado que en este distrito se alcanzara la más alta votación pasada e incluso los enviaban a otros municipios o eventos y nosotros teníamos que pagar los viáticos de nuestro propio recurso”, precisó.

El denunciante, dijo que el día de ayer recibió una llamada del coordinador, quien le dijo que aún sigue activo. A esto le respondió: “’Sí, pero acuérdate que me deben los salarios, porque ya no voy a estar trabajando gratis’, y ya no me dijo nada. Así que sigo igual que mis demás compañeros despedidos sin justificación”.

Campos Collado dijo que en su caso le adeudan cuatro quincenas más bonos y gratificaciones que se les entregaban por resultados como la pasada jornada electoral, donde el Distrito 08 resultó ser uno donde se obtuvieron más votos.

Brigadistas de Morena durante la elección. Foto: Archivo

Siguen siendo morenistas

Los afectados dicen que siguen apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello creen que no se debe mentir, robar o traicionar. Debido a esto esperan que las autoridades correspondientes intervengan y les hagan justicia laboral, que es lo único que piden.

“Hemos solicitado hablar con el dirigente de MORENA, Ernesto Prieto, para que intervenga y se resuelva su situación”, explicaron.

Te puede interesar: Acusan ‘acarreos’ en votación de Morena en León

Además agregaron que ahora han recibido llamadas de una persona que se dice llamar Alejandra Montoya, tesorera de la diputada morenista Hades Aguilar, para arreglarse con quienes interpusieron la demanda para que les paguen 3 mil 500 pesos.

“Pero la realidad es que nos deben 2 meses de salarios que por lo menos son unos 14 mil pesos“, dijeron. Esto más bonos que se ganaron y que nunca les entregaron desde que trabajaron en la encuesta de revocación el mandato.

Quizás te interese:

JRP