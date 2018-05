Breves Rumbo a las elecciones 2018

Anaya va por votode Morenistas

En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2018 BBVA Bancomer, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se dijo dispuesto a ir por el voto de quienes aún no están convencidos, incluidos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, dado que muchos de ellos no se sienten representados por éste. Anaya Cortés asentó que su tarea consiste en hacerle ver a la gente que López Obrador no es la “única alternativa” que existe en este momento para poder derrotar al PRI, por lo que ahí, hay otro voto muy importante. Sobre si buscaría una alianza con Margarita Zavala para llegar a un acuerdo político y que declinara a su favor suyo, el panista del Frente dijo que sí.

Meade Prevé daño a instituciones

Si López Obrador gana, las instituciones públicas del país enfrentarán ataques, consideró José Antonio Meade al participar en el foro BBVA Bancomer. Además el candidato de la coalición Todos por México rechazó ser un candidato de la continuidad, pues en la boleta electoral del 1 de julio aparecerán sus propuestas y trayectoria, no el nombre del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el también exsecretario de Relaciones Exteriores enfatizó que no se desliga de la agenda de trabajo de la actual administración federal pues sostuvo su confianza en las reformas educativa y energética. El abanderado reconoció que su estrategia de comunicación debe cambiar para que las personas encuentren sentido en sus propuestas.

No causé división en el PAN: Zavala

La independiente Margarita Zavala rechazó que su campaña esté en riesgo por la falta de dinero y agregó que sí hay recursos para continuar en la contienda. Después de participar en el foro BBVA, Bancomer, afirmó que ella no es la causante de la división que pueda existir al interior del PAN, y que su candidatura independiente es consecuencia de los conflictos internos; rechazó declinar en esta contienda, que está concentrada en su propia candidatura y dijo que apenas va la mitad del proceso electoral y aún faltan dos debates. Agregó que no se trata de pedir votos útiles, sino de conciencia, además también la contienda no es una medición de gastos y beneficios, y en función de ello declinar, pues la política no es un negocio.

‘Bronco’ propone azotes por delitos

Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, candidato independiente, afirmó que está dispuesta a analizar el incorporar el castigo de “azotes” para los delincuentes y secuestradores en su iniciativa para “mocharle” la mano a los servidores públicos corruptos. “Hoy puse el video (de Singapur) para hacer la comparación de que los azotes son necesarios para los delincuentes, por ejemplo, el que se roba a un niño, ¿qué le haremos? Si un niño lo secuestran, se lo roban o lo desaparecen ¿qué le debemos hacer a ese delincuente? ¿Hay que perdonarlo, meterlo y sujetarlo a la ley tradicional?”, dijo en entrevista tras el foro BBVA Bancomer. Afirmó que el próximo debate va a potenciarlo.

INE da reposición exprés de micas

El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que en esta elección por primera vez, los ciudadanos que sufran robo o extravío de su credencial para votar podrán obtener una reimpresión, incluso 13 días antes de los comicios. Los ciudadanos podrán acudir a su módulo hasta el 20 de junio y, dado que el INE cuenta con los datos biométricos de los ciudadanos, gestionar rápidamente una reposición sin cambio de datos. Podrán recoger su nueva mica a más tardar el 29 de junio y votar el 1 de julio, siempre que se trate de una reimpresión con los mismos datos de domicilio del ciudadano. Después de que bancos sufrieron ataques informáticos, el INE negó que sus sistemas estén en riesgo de ser hackeados el día de la elección.

