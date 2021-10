LISTO. La comisión de Vinculación con los Órganos Públicos Locales del Instituto Nacional de Elecciones designó a Brenda Canchola Elizarrarás como la más idónea para presidir el consejo del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato durante los siete años.

SEMANA SIGUIENTE. Tras pasar este filtro, solo queda pasar la aduana del consejo general del INE para que se materialice su elección en el cargo.

PAPELITO. El dictamen emitido por la citada comisión enlista las calificaciones que inclinan la balanza a favor de la asesora de la secretaria ejecutiva del consejo del IEG Indira Rodríguez como la de mejor perfil entre los aspirantes que estaban en la lista final.

EM RESUMEN. En el examen, Canchola sacó según el dictamen 7.93. En el ensayo, obtuvo 60, 79 y 44.5 puntos en los tres flancos de la evaluación. Finalmente en la valoración curricular y la entrevista, las calificaciones fueron como siguen: el entrevistador 1 le dio 80 puntos; el 2, 82.5 y el 3, 90.5 para un promedio de 84.3.

TEXTUAL. “Fue considerada como uno de los mejores perfiles de las aspirantes mujeres del estado de Guanajuato debido a que en la entrevista evidenció sus capacidades en los rubros de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad, ello al responder a las preguntas y cuestionamientos que le plantearon… aunado a que por sus características personales, formación académica y desempeño profesional resulta un perfil idóneo para ocupar el cargo de consejera presidenta”, dice el dictamen emitido por la comisión.

CERCANO. También se señala que en la entrevista Canchola Elizarrarás destacó que su mayor reto fue la resolución favorable del reto de ser la asesora de la secretaria ejecutiva del consejo del IEEG.

POR EJEMPLO. “Ahí enfrentó situaciones que implicaron desplegar una sobresaliente capacidad de resolución de problemas en situaciones complejas como lo es el registro de candidaturas en el pasado proceso electoral 2020-2021”, dice la resolución.

MÁS MUJERES. El documento cita también que con base en la integración actual del consejo con cuatro mujeres y dos hombres, “al proponer la designación de una mujer como consejera presidenta de dicho organismo se garantiza el principio de paridad de género y se maximiza la igualdad sustantiva en los máximos órganos de dirección, acorde con lo señalado en la Jurisprudencia 2/2021 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

LA DEL ESTRIBO…

Como no queriendo la cosa ayer se dio la primera votación en contra de Morena-Verde en un dictamen votado en el pleno del Congreso del Estado.

Estas dos bancadas se opusieron al proyecto de presupuesto del Congreso local que envió al poder ejecutivo para incluirlo en el paquete fiscal 2022. Un presupuesto de 662 millones de pesos que vuelve a crecer de un ejercicio fiscal a otro luego de 3 años en los que fue a la baja.

Solo una diputada de Morena que no estuvo presente en la sesión votó en contra. Fueron 26 a favor y nueve en contra. De acuerdo al coordinador del partido Verde Gerardo Fernández, su votó en contra se fundamentó en que pidió aclaraciones sobre varios rubros del gasto legislativo para el año próximo y simple y sencillamente lo dejaron “en visto”.

Desde luego, no hubo pacto entre Morena y Verde para rechazar el presupuesto del Legislativo que por cierto, con todo y que lo votaron en contra sí disfrutarán el glamour de formar parte de quienes lo ejerzan.

LAS CIFRAS DE LA INSEGURIDAD: EL CRECIMIENTO ESPECTACULAR EN CUATRO AÑOS

Para calibrar el incremento de la violencia en Guanajuato durante los últimos años y el impacto de la disminución en los homicidios dolosos que presume el gobernador Diego Sinhue a lo largo de estos últimos meses, están las cifras del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública de ayer y de hace cuatro años.

Tal día como hoy de 2017 el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informaba que se habían cometido mil 58 homicidios en los primeros nueve meses del año, algo así como el 5% de los 21 mil 200 que se habían cometido en todo el país.

En 2020, en el mismo período se habían cometido 3 mil 438 homicidios dolosos, mientras que a nivel nacional, fueron 26 mil 231.

Según el SNSP Hasta septiembre de este año, se habían registrado 25,392 homicidios dolosos en el país. De esos, 2 mil 655 se cometieron en el estado.

Y si hace 4 años, Guanajuato estaba en el lugar ocho y sus homicidios representaban el 5% del total nacional, en 2020, los 3 mil 438 son el 13% y en 2021 hasta ahora, representan el 10.45% del total.

En septiembre pasado, a nivel nacional el homicidio doloso registró un descenso de 2%, al pasar de 2,819 en agosto a 2,770 en el último mes.

Hace cuatro años, Guanajuato aparecía por debajo de Guerrero (1858), Estado de México (1730), Baja California (1677), Chihuahua (1461), Veracruz (1410), Sinaloa (1255) y Jalisco (1110).

También, estaba por encima de estados como Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León y Morelos que en varios momentos, en años anteriores fueron referente de violencia del crimen organizado.

Hoy, en primer lugar está Guanajuato y en seguida Baja California, Michoacán, Estado de México y Chihuahua.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, aseguró hace tres días que el homicidio doloso tuvo una disminución de 3.4%, de enero a septiembre de este 2021, respecto al mismo periodo del año anterior.

En Guanajuato la disminución de los asesinatos de eneroseptiembre 2020 con respecto a 2021 es de 783 según las cifras del SNSP, es decir un 22% menos.

La baja es importante pero en los párrafos anteriores están los números que se tienen que remontar. En 2017 ya en la parte final del sexenio de Miguel Márquez, Guanajuato todavía no estaba en la cima de la incidencia de homicidios dolosos.

No es poca cosa lo que se ha avanzado pero la cuesta por remontar es mucho mayor.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ: ¿EL TORO POR LOS CUERNOS?

Hace unos días el gobernador anunció el desmantelamiento de la policía municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas. Más de 130 elementos de Policía y Tránsito despedidos porque no son confiables. Una decisión radical a todas luces aunque y que exhibe el nivel de descomposición de la corporación.

Para la autoridad no hay un solo elemento que se salve en este municipio. ¿Puede toda una corporación estar entregada a los criminales? Probablemente no. Pero ya los corrieron y ahora van a averiguar.

El ejemplo vale para calibrar o tratar de adivinar de qué tamaño debe ser la limpia en León que perfila la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, quien ya confirmó que iniciaron los despidos en la corporación pero no dijo cuántos ni de qué nivel.

Más allá de la consabida condena de las autoridades a los ataques a estaciones, casetas de Policía, de la solidaridad con los familiares de los policías caídos y de las frases estridentes del estilo “no vamos a bajar la guardia” y “vamos a tomar al toro por los cuernos”, la alcaldesa de León requiere tomar acciones.

Con cuatro policías asesinados en lo que va de octubre y los análisis que ya circulan de lo que pasa en León entre los grupos criminales y la reacción de la Policía Municipal, la primera decisión de la alcaldesa confirma que es impostergable la depuración.

Podríamos suponer que tras lo acontecido el miércoles, ya se tuvo que dar la reunión de la alcaldesa de León con el gobernador Diego Sinhue quien tiene especial atención en lo que ocurre en León.

En esta ciudad hay más de mil 200 policías municipales en activo. La pregunta es de qué tamaño va a ser la limpia. Una limpia que por cierto ya no quiso hacer Héctor López Santillana.

Porque no será creíble que los que se van a ir se corrompieron en una semana. En la depuración que anuncia la alcaldesa será inevitable preguntar por qué se hace después del 10 de octubre y no antes así sea solo para confirmar esa suerte de cansancio o desdén que afecta a los gobernantes en el último tramo de su gobierno para no echar a andar decisiones espectaculares.

Gutiérrez Campos tiene la sartén por el mango y la alternativa de conocer si tras esa “limpia” puede cesar esa embestida violenta en contra de policías municipales que tiene a León como uno de los focos rojos de la inseguridad en el estado.