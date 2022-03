LAS DISCREPANCIAS ENTRE Braintivity, de Marcos Achar, y Tecnocén, de Sergio Loredo, surgieron cuando el primero sacó al segundo de la sociedad para operar el motor de búsquedas Visitmexico.

Entonces el segundo dejó inactivo el sitio web, debido a que Achar incumplió el pago de adeudos con los servidores donde estaba alojado el portal. Esto fue en julio del 2020.

Loredo demandó por la vía mercantil a Braintivity, exigiéndole el pago de alrededor de 10 millones de pesos por los servicios de programación y el alojamiento en los servidores, que no fueron devengados.

La primera sentencia fue favorable a Tecnocén. Achar apeló y obtuvo una sentencia positiva, pero ahora Loredo interpondrá un amparo, ya que la sentencia dictada en apelación fuer violatoria de derechos fundamentales que busca resolver el fondo del asunto y cuyo resultado seguramente se conocerá dentro de varios meses.

Visitmexico hoy tiene un contenido muy limitado que no es útil para los viajeros, pues sólo se anuncia un estado y es un sitio que no gana dinero y que ya ha generado adeudos con otros proveedores.

Paralelamente, Achar denunció a Loredo por la vía penal en el estado de Quintana Roo, acusándolo de extorsión, como estrategia para amedrentarlo por sus pretensiones de pago por la vía mercantil.

La primera ocasión no fue vinculado a proceso, pero en la apelación sí se logró la vinculación, porque los abogados de la contraparte manipularon alegatos y contaminaron el proceso.

Dentro de la carpeta de investigación compareció el proveedor de servicios telefónicos de Tecnocén, que entregó a la Fiscalía del estado información de las líneas telefónicas de las que supuestamente el denunciante dice que recibió las llamadas extorsivas.

La sorpresa que se llevaron fue que se acreditó que tales llamadas jamás se realizaron y, por lo tanto, tampoco la supuesta extorsión que denunció Bravinity porque simplemente esas líneas telefónicas no permiten realizar llamadas de salida.

Se concluye que se encuentra acreditado que Bravinity nunca fue extorsionada por Loredo, a quien se le ha mantenido vinculado a proceso por meses por un delito que no cometió.

Y lo más grave: que la Fiscalía de Quintana Roo no sólo no se presentó a una audiencia de sobreseimiento solicitado por el imputado, sino que incluso presentó acusación formal en su contra.

Aquí pues la versión de un emprendedor del mundo de la tecnología que se dice acosado por un empresario adinerado, acostumbrado a usar sus relaciones para ganar dinero y salirse con la suya.

A PROPÓSITO DE pleitos, hacía tiempo que los máximos jerarcas de la comunidad judía, instauradas en árbitros o amigables componedores, no intervenían en un conflicto empresarial que amenazaba con desbordarse a tribunales del poder judicial. Hablamos de las demandas que alistaban cruzarse Simón Galante y Jacobo Cojab. Resulta que el segundo, que es principal accionista del Grupo Inmobiliario Jysa, fue haciendo compras hormigas todo el año pasado de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Hotel, hasta que se hizo de una buena tenencia y pretendió darle un golpe de Estado al primero. Obviamente Galante no se dejó quitar el control de este fideicomiso que opera 86 hoteles de marcas como Aqua Live, Fiesta Americana, Fiesta Inn, One, Fairfield, Gama, Camino Real, Real Inn, Sheraton Ambassador, SAC by Marriott y Courtyard. Afortunadamente la sangre no llegó al río y hubo un arreglo. Nos dicen que Max El-Mann, presidente de la comunidad judía y accionista de Fibra UNO, fue clave en la solución de los diferendos.

INFORMÁBAMOS HACE DOS días que una tercera petición de concurso mercantil de AlphaCredit cayó en el recién creado Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Pues bien, otra solicitud acaba de presentarse en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Saúl Martínez Lira. Se trata de Landsteiner Scientific, el laboratorio de Miguel Granados. No se descarta que más expedientes se vayan acumulando en ese par de juezgados especializados. Le platicaba que en los dos últimos años los juzgadores han pateado alrededor de 150 expedientes de empresas.

DESDE EL INICIO de la administración de Carlos Joaquín González, hasta el corte del año pasado, Quintana Roo ha disminuido su nivel de endeudamiento per cápita de 11 mil 549 pesos a 10 mil 318 pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O. Asimismo, la entidad del sureste mexicano ha mantenido una calificación crediticia triple B negativo, con tendencia positiva, y se posicionó en el primer lugar del ranking nacional del Índice de Calidad de la Información, tras lograr una evaluación de 100 puntos.

SOBRE LA MULTA de 2.3 millones de pesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, impuso a Elektra “por omitir informar al público inversionista movimients en el precio de su acción” el 17 de marzo de 2017, la compañía respondió que cumplió en tiempo y forma con la publicación del comunicado de prensa que detalla la razón que dio origen a los movimientos en el precio de la acción ese día. En esa tesitura, el grupo comercial de Ricardo Salinas recurrirá a las instancias legales correspondientes para dirimir sus diferencias.

AYER KUO, QUE dirige Alejandro de la Barreda, presentó a través de Kekén, la iniciativa sustentable “Meta Descarga Cero 2025”. El objetivo de este proyecto es implementar un modelo de cero descargas para optimizar el uso del agua, al recuperar y recircular de manera permanente este recurso natural en sus procesos productivos. Con innovación, mejores prácticas e inversión en tecnología especializada en materia ambiental, Kekén se convierte en la primera empresa porcícola en implementar un modelo de cero descargas.

LE ADELANTABA HACE unos días que Rutilio Escandón dejará la gubernatura de Chiapas en los próximos días. Todo indica que s integrará al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Agricultura o Caminos y Puentes Federales suenan como posibles carteras a ocupar. El relevo vendrá del medio castrense. Se habla del general de División Raúl David Guillén Altuzar, originario de Comitán.

PUES NADA, QUE la discusión de la facultad de atracción del caso de la familia Jenkins a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, petición que ayer haría el ministro Juan Luis Alcántara González Carrancá, se quedó en lista. Al parecer la Primera Sala no terminó de revisar el expediente.