Agencias

Ciudad de México.- La conductora de tv Laura Bozzo está en serios problemas, pues no sólo podría estar prófuga de la justicia por un presunto fraude fiscal, sino que además, una denuncia antigua realizada por su expareja Cristian Zuárez, por tentativa de homicidio, podría poner a la peruana en mayores aprietos.

Diego Trimarco, el abogado de Cristian, explicó que en caso de que el actual proceso legal en el que se encuentra Laura concluyera con una sentencia condenatoria, la otra denuncia podría acarrearle muchos problemas más.

En ‘Ventaneando’ dijo que Cristian y Laura se encontraban en buenos términos, pero eso no sería suficiente para detener a las autoridades en caso que estas consideraran pertinente retomar la denuncia previa. Y confesó que su cliente y expareja de Laura, se ha mantenido en contacto con ella recientemente, “que estaba brindándole su apoyo y comprensión”, señaló.

No obstante, advirtió que esta situación no convertiría en “cómplice” de un crimen a su cliente, o al menos, mientras no recibiera dinero de Bozzo.

Hace unos días, la expareja de Bozzo por alrededor de 15 años, en una entrevista para ‘Hoy Día’ defendió a su ahora amiga y contó algunos detalles de su estado de salud y personal.

A pesar de que su relación fue difícil y no terminaron de la mejor manera, en sus declaraciones advirtió que Bozzo padece depresión, y en caso de pisar la cárcel no soportaría el ambiente y podría morir.

ac