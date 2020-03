Boxeador enseña cómo golpear mujeres durante aislamiento; luego se disculpa

Redacción

Gran Bretaña. – Billy Joe Saunders, el invicto boxeador y campeón mundial de peso supermediano por la OMB se disculpó luego de que subiera a su cuenta de Twitter un video en el que mostraba a los hombres cómo golpear a las mujeres estando juntos en un espacio limitado durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

Afirmó en la grabación que subió en las redes sociales lo siguiente: “Solo quiero hacer un pequeño video para todos ustedes, padres, maridos, si tienen novias etc. Obviamente este asunto del covid-19 se está poniendo bastante serio y estamos aislados en un espacio muy reducido”.

Él se dirigió a todos aquellos que intentan mantenerse tranquilos pero que después del séptimo o sexto día están a punto de explotar: “De repente viene hacia usted, escupiendo un poco de veneno en su cara […] no sé qué ha hecho usted, pero la ha molestado” después aconsejó golpear a la mujer en la barbilla, cosa que mostró con un saco de boxeo.

Este 28 de marzo Saunders se ha disculpado por grabar el video, dijo: “Nunca toleraría la violencia doméstica y si viera a un hombre tocando a una mujer yo mismo lo rompería en pedazos. Tengo una hija y si un hombre le pusiera un dedo encima sería el fin”.

Después de unos minutos el tuit desapareció, así como su cuenta en la red social, no se sabe si fue eliminada o bloqueada por Twitter.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I’m outta line here…this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd

— Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020