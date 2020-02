Botsuana subasta licencias para cazar 60 elefantes

Redacción

Tailandia.- Son al menos 20 los muertos y más de 10 heridos el resultado de un tiroteo este sábado en un centro comercial de Nakhon Ratchasima, una ciudad en el este de Tailandia.

Esto ha sido informado por el Ministerio de Defensa. El sospechoso es un soldado que disparó contra un militar superior y otros compañeros para, acto seguido, entrar en un centro comercial y seguir disparando indiscriminadamente contra varias personas.

Medios locales identificaron al soldado como el sargento Jakkrapanth Thomma, quien huyó en un vehículo militar de la base en dirección a la zona comercial.

CCTV footage of the gunman in the Terminal 21 mall at 6,15pm #KoratShooting pic.twitter.com/JetnsPTgIm

— Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020