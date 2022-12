El asesinato del empresario curtidor ocurrió a noche del martes cuando salía de una fábrica cerca de Los Cárcamos junto a su hermano…

Fernando Velázquez/ Ivonne Ortiz

León.- Los vecinos de la colonia Peñitas se preguntan por qué este martes asesinaron a un empresario que ellos describen como “trabajador y tranquilo”.

Don Salvador González Nava, de 74 años, fue atacado a balazos junto a su hermano Gilberto, de 66. Al primero le quitaron la vida, el segundo está herido. Ambos son conocidos curtidores en la ciudad.

“Fue de sorpresa para mí. Tiene su negocio aquí a la vuelta (Salvador González). Era muy serio, muy tranquilo. El que sí era más sociable era su hermano (Gilberto)”, cuenta José Luis, un vecino y conocido de los hermanos González Nava.

La noche de martes, los hermanos fueron atacados al salir de una fábrica en la zona de Los Cárcamos, entre los bulevares Adolfo López Mateos y José María Morelos.

Un disparo en la cabeza mató a Don Salvador, empresario que tenía más de 10 años operando su tenería ubicada en la calle Alud, en Peñitas.

Su hermano, Gilberto, quedó herido por las balas en una pierna y en la mano. Como pudo, pidió ayuda en un restaurante de pollos. Al hombre lo trasladaron al hospital, pero su hermano falleció en el lugar.

“El mero mero era Salvador (dueño de la tenería). Ha de haber tenido unos 30 trabajadores”, dice José Luis, vecino de la colonia.

Otro conocido de la familia, que atiende una tienda cercana a la tenería, coincide con la conmoción y sorpresa por el asesinato del empresario, pues una de las características de la víctima era su trabajo arduo en la curtiduría, que los hace pensar en un posible móvil que llevara al ataque.

“Yo me enteré por mi papá, me dijo hoy en la mañana que falleció, la verdad sí me sorprendió que a un señor tan tranquilo le hayan quitado la vida”.

Sobre la tenería, que se mantiene cerrada, el vecino asegura que es por el periodo vacacional.

En vida, Salvador “de repente venía aquí a la tienda”, cuenta.

Peñitas, zona de asaltos

Peñitas, es considerada una zona de asaltos. Sin embargo, en esta colonia no ocurrió el ataque a Salvador, sino cerca de Los Cárcamos.

Los vecinos hablan del robo de pertenencias que sufren algunos patrones para esta época decembrina, no descartan que se haya tratado de un asalto.

Será la Fiscalía de Guanajuato la que defina la línea de investigación del crimen de Salvador González. Así como la familia estará pendiente, seguramente, del estado de salud de su hermano Gilberto.

CICUR exige justicia por empresario

El presidente del Consejo Directivo de la CICUR, Ricardo Muñoz Arrona, dijo que existe consternación y preocupación el gremio tras el asesinato del empresario curtidor, Salvador González Nava, el martes por la noche en la colonia Haciendas del Rosario.

En entrevista, señaló que si bien el empresario no estaba afiliado a la cámara, era bien conocido por ser trabajador y de una familia de tradición curtidora.

Por ello, lamentó este crimen, el cual, dijo, refleja que todavía las autoridades locales no dan los resultados esperados en materia de seguridad.

“Estamos muy consternados y preocupados como sector y ciudadanos porque no se han visto los resultados todavía en el tema de la seguridad, no ha mejorado y seguimos esperando tener una mejor percepción de lo que estamos viviendo”, dijo.

Buscan cita con autoridades

El líder de la CICUR agregó que están a la espera de programar una cita con autoridades municipales para obtener más información del hecho y exigir el esclarecimiento del asesinato de Salvador González.

Cuestionado sobre si este crimen provocará que algunos empresarios del gremio aumenten medidas de seguridad, Muñoz Arrona refirió que, de hecho, desde hace tiempo algunos han optado por cambiar sus hábitos con la finalidad de sentirse más seguros.

