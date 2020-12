Gilberto Navarro



Guanajuato.- El alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro está libre de Covid. Después de estar en aislamiento y realizarse una prueba, se descartó que el funcionario fuera un caso positivo del virus SARS-coV- 2, al parecer solo se trató de un resfriado.

El pasado jueves, al finalizar la sesión de pleno, el edil anunció que se mantendría aislado, ya que se realizaría una prueba de coronavirus y volvería a sus actividades públicas hasta tener los resultados.

Este lunes, el alcalde dio a conocer, por medio de una transmisión en sus redes sociales, que resultó negativo al Covid-19 y solamente se trató de un resfriado, lo que causó que tuviera síntomas de enfermedad respiratoria.

“Me aislé, me hicieron una prueba de PCR, con un cotonete, también una de antígeno -que es una prueba nueva- , sanguínea y salió negativo, pero me dolía mucho el pecho, me hice otra prueba y el doctor me dijo que era una gripa, que podrían ser principios de neumonía”.

Afirmó que después de que recibió los resultados negativos, volvió a las actividades.

Señaló que está poniendo mucho énfasis en su cuidado, para evitar contagiarse, ya que los hospitales están llenos y lamentó que las personas sigan sin acatar las medidas de salubridad.

Aprovechó para informar de la suspensión de fiestas particulares que se realizaron el fin de semana y la clausura de tiendas departamentales de este lunes.

“Vamos a estar revisando todos los negocios, a mis amigos de los bares, restaurantes y hoteles, quiero pedirles el tema del aforo y el gel antibacterial. El personal de salud, está cansado y fastidiado, están dando lo mejor por nosotros, pero tampoco se vale que andemos en la calle”.



