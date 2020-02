Boquetes en Tekchem serán reparados esta semana: Carlos Jiménez

Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz aseguró que este año el municipio no tiene recursos para destinar a la subestación de emergencias en la zona sur del estado, y no se puede tomar recursos del Fortaseg porque las reglas de operación no lo permiten.

En tanto el regidor presidente de la comisión de Seguridad, Víctor Hugo Rueda Olmos, quien ha propuesto retomar este proyecto, dijo que basta con tener voluntad política para atender esa necesidad.

La alcaldesa dijo que el regidor debe tener conocimiento de que no se puede desviar recursos del Fortaseg para la subestación en la zona sur. “Acuérdense son recursos federales”, dijo.

Sobre si este año se pudiera avanzar en este proyecto dijo que no, “no creo que podamos avanzar porque la construcción de la policía municipal, se lleva el gran nuevo de recursos que se estarán invirtiendo en seguridad”, precisó.

Falta voluntad

Por su parte el regidor Rueda Olmos destacó que “cuando hay voluntad para hacer las cosas se pueden materializar en hechos concretos, la subestación se puede materializar, hay terreno, lo único que tenemos que hacer es definir algunas plazas para atender el tema del personal que requiere bomberos y en su caso Cruz Roja”.

Rueda Olmos precisó que el equipamiento se tiene, ya lo ha comentado el presidente de la Asociación de Bomberos del Estado, “el tema es a qué le queremos dar prioridad, este es un tema que puede salvar vidas, que es una necesidad en el municipio”.

En cuanto al Forteseg, “sabemos que hay reglas de operación, pero si hay la facultad, el conocimiento, puede también definirse un proyecto de infraestructura, donde esté Seguridad Pública y demás corporaciones de auxilio, pero sabemos de la importancia en la que radica en la que radica el tema de la seguridad y ahí podrían entrar los recursos federales; lo que falta es la voluntad política suficiente para se pueda concretar en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.