Bono para empleados municipales está en la ley, dice alcaldesa de Santiago Maravatío

Afirmó que al final de la administración a trabajadores de confianza “nunca se van sin nada” y que ella lo hizo por la vía legal contrario a otras administraciones

Luz Zárate

Santiago Maravatío.- El bono de 30 días de salario íntegro que aprobó el Ayuntamiento, para entregar al final de la administración a los Directores y Coordinadores del gobierno municipal, es totalmente legal y justo para los empleados municipales, según lo dio a conocer la alcaldesa Laura Chávez López.

La presidenta municipal declaró que el bono de 30 días de salario aprobado no está fuera de la ley, y contrario a las críticas que recibió, se acordó y publicó para que la entrega sea legal y que no se beneficie a nadie de manera irregular o en su defecto se perjudique a algún empleado.

“Nunca se van sin nada, yo me fui a la legalidad. En el pasado todos se llevaban algo. Yo no hice algo mal, yo lo que más bien veo fue darle certeza, la ley me faculta. No hice nada fuera de la ley.

“La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos en su artículo 8, segundo párrafo dice que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios, mediante disposiciones de carácter general, podrán establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, cuyo importe en ningún caso podrá ser superior al equivalente a tres meses de salario, más la prima de antigüedad en los términos de la fracción I del artículo 63 de esta ley.

La prima de antigüedad son 12 días por año o su proporcional”, declaró.

Laura Chávez dijo que para hacer el acto formal y transparente, pidió que se publicara el acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado porque es una obligación publicar las disposiciones y ella lo hizo para legitimar el acto y cumplir con la Ley Orgánica Municipal para el Estado.

“En el artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal señala que los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, para ser válidos, deberán ser aprobados por mayoría calificada del Ayuntamiento y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Aquí lo único que se realizó fue darles legalidad a las disposiciones que desde la otra administración estaban aprobadas, pero nunca les habían publicado como nos manda la normatividad”, afirmó.

Este bono se le entregará a 12 directores y 3 coordinadores, el monto total de lo que se recibirán sólo será de 30 días de salario por los tres años que laboraron en la administración –lo correspondiente a un mes de sueldo-, enfatizó la presidenta municipal.

El sueldo mensual del tesorero y del Secretario del Ayuntamiento es de 26 mil 902 pesos; del Director de policía 15 mil 800 pesos; de un director de área 14 mil 422; el subdirector 9 mil 100 pesos; de un coordinador de área es de 8 mil 400 pesos; del secretario particular de la alcaldesa es de 6 mil 400, esto de acuerdo al tabulador de sueldos que publica la Unidad de Transparencia del municipio.

La alcaldesa detalló que ella estuvo personalmente revisando actas de Ayuntamiento de administraciones anteriores y concluyó que desde administraciones anteriores se ha entregado un bono a los trabajadores, pero se había hecho de manera irregular y no ética.

“Hice lo que la ley me faculta, yo te pudiera hablar que todos los presidentes lo han hecho, a medias, pero a mí me gusta que si las cosas las vas a hacer, concrétalas y hazlas bien o mejor no las hagas, si las vas a dejar a medias, mejor no hagas nada”.

Por ejemplo, citó que un ex presidente (pero prefirió no decir nombres), llegó a cambiar de puesto a algunos trabajadores cercanos a él, “despedía por ejemplo a un director y a alguna secretaria la movía a esa dirección tres meses antes de que salieran de la administración para que se le diera un finiquito mayor”. Aunque también hubo otros casos en que a un trabajador por ejemplo le correspondían 15 mil pesos y el alcalde en turno les ofrecía cuatro mil.

“Me remití muchos años tras a estar revisando y todos, todos, todos (los ex presidentes municipales) les dan eso, porque tú trabajador de base tú si puedes pelear a ti si te dan, al Ayuntamiento también porque tienen un fondo de ahorro y todos los directores, se quedan en una desprotección salarial, yo digo que no es lo correcto, si tu prestaste un servicio yo creo que eres merecedora, ya te lo ganaste, la ley lo dice, no me lo invente yo la ley lo dice”, afirmó.

La presidenta municipal recalcó que el bono aprobado es de 30 días de salario, alrededor de 10 días por año.

LA HISTORIA

La disposición fue aprobada por el pleno en la sesión del 17 de abril, la suscribió la presidenta municipal, la priista Laura Chávez López, el pasado 8 de mayo; y posteriormente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Aunque la disposición no especifica cuántos empleados recibirán este beneficio, se aclara que es para los trabajadores de confianza que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, como el secretario del Ayuntamiento y su secretario particular, el secretario particular de la alcaldesa, el tesorero y el oficial mayor, los directores y subdirectores de las áreas. De acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia del Municipio, en la administración pública local laboran 224 personas.

SALARIO MENSUAL

PRESIDENTE $ 38,561.64

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO $ 26,902

TESORERO $ 26, 902

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA $ 15,800

DIRECTOR $ 14,422

CONTRALOR $ 14, 422

ASESOR JURIDICO $14, 422

SUPERVISOR DE OBRAS $ 10,131

SUBDIRECTOR $ 9,192

ENCARGADO $ 8,424

COORDINADOR $ 8, 424

SECRETARIA PARTICULAR $ 6,466