León.- ‘Bonita’ regresó a casa, luego de 12 días desaparecida. Bajo la sospecha confirmada de que la perrita weimaraner fue rescatada por una señora, misma que mintió para no regresarla, Bonita se reencontró con su familia.

“Estaba en shock, yo creo que para ella fue muy traumático lo que vivió, es muy tímida y sensible, cuando nos vio se quedó sacada de onda, pero cuando mi esposo caminó al coche en busca de su correa, Bonita corrió tras de él toda desesperada, hasta me jaloneo y ya no se quiso bajar del coche”, platicó Claudia, la mamá humana de Bonita a Correo.

La desaparición de Bonita se registró el 3 de octubre. Ese día, ladrones ingresaron a su hogar y en la huida dejaron la puerta abierta, Bonita y Jack —ambos weimaraner— escaparon. A Jack lo resguardaron en una barbería y al día siguiente lo devolvieron con sus dueños, pero Bonita no se dejó agarrar.

Pasaron cinco días de la desaparición de la perrita cuando la señora Norma, publicó en Facebook el rescate de una perrita idéntica, pero cuando Claudia buscó a la señora, ella negó tenerla.

“Según las fotos publicadas por la señora, estábamos seguros de que era Bonita, pero cuando contacté a la señora me respondía con puros: ‘no la tengo, no la tengo’, luego me dejó de contestar, pensé que la entrega iba a ser más difícil”, relató Claudia.

El jueves pasado Claudia recibió una llamada, de un número desconocido, le dijeron que para regresarle a Bonita tenía que entregar tres cosas para comprobar que era su perra: la cartilla de vacunación, seguimiento de citas médicas con el veterinario y foto de alguna peculiaridad de Bonita. Claudia cumplió con todo y quienes tenían a Bonita, tuvieron que regresarla a su hogar.

La entrega fue rápida, “nos vimos en un parquesito y ahí nos reencontramos con Bonita, se ve que la trataron muy bien y eso también se reconoce”, apuntó Claudia.

Desde este viernes, la perrita de 3 años se la ha pasado dormida, “no se quiere despegar de su cama”, platica su mamá humana, “para ella debió ser traumática la experiencia, a Bonita ni a la calle le gusta salirse, no está acostumbrada”.

Claudia exhortó a los ciudadanos a no dejar de buscar a sus mascotas una vez que se pierden, “sí las pueden encontrar”, dice.

