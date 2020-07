Bomberos y paramédicos recurren a vender hamburguesas por falta de fondos

Daniel Moreno

Comonfort.- Finalmente ante la falta de recursos en esta contingencia, integrantes de Bomberos y Paramedicos de Comonfort A.C. decidieron vender hamburguesas.

El comandante operativo Luis Felipe Kero Pérez informó que el gobierno municipal les apoya en especie con la donación de combustible para sus unidades sin embargo los gastos en efectivo son de al menos 10 mil pesos mensuales, es en este sentido que se complica obtener el dinero a falta de mayores ingresos.

Por ello los Bomberos de Comonfort cuentan con unos juegos inflables que rentan para fiestas y eventos pero con la contingencia se cancelaron este tipo de reuniones sociales y por eso no se han podido rentar de aquí que se tengan diferentes carencias.

Así que la opción para solucionar la urgencia fue vender hamburguesas vía telefónica y con entrega a domicilio tratando de obtener algunos ingresos extra que sin embargo tampoco serán suficientes para cubrir las necesidades de atención del cuerpo de Bomberos de Comonfort aseguró el comandante.

Kero Pérez sostuvo días atrás anunciaron que dejarían de prestar algunos servicios precisamente por esta situación así explicó que por ahora la ambulancia no sirve aunque sí se tienen paramédicos y se consideró dejar de atender incendios en pastizales que regularmente no representan mayor riesgo aunque por fortuna llegó la temporada de lluvias y prácticamente estos incendios no se han presentado.

Los bomberos voluntarios de Comonfort dijeron estar a la espera de poder gestionar más apoyos con particulares especialmente con empresas reconociendo el comandante que también han sobrevivido gracias a pequeñas donaciones de civiles que se acercan para apoyarlos sobre todo con productos de limpieza pues el dinero que se pretende reunir es para gastos inmediatos pero a futuro se contempla pagar capacitación, compra de equipo, mantenimiento y otros necesarios para el servicio a la ciudadanía.

También lee:

LC