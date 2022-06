Se recibieron algunas denuncias anónimas, no solo de necesidades, sino de omisiones al interior del cuerpo de Bomberos en León

Miguel Juárez

León.- Por cada 5 mil habitantes hay un bombero en el municipio de León. No solo hacen falta elementos, sino equipo de protección, vehículos y, al menos, una estación más.Así lo señalaron integrantes del H. Cuerpo de Bomberos.

Además, señalaron que también urgen mejores prácticas. Esto luego de un accidente que dejo a un elemento herido tras intentar fabricar un dispositivo casero por instrucciones de rangos superiores en la estación Apolo.

El pasado 31 de mayo autoridades municipales hicieron la entrega de 40 radios Tetra al H. Cuerpo de Bomberos, con una inversión de 2 millones 80 mil pesos. Se recibieron algunas denuncias anónimas, no solo de necesidades, sino de omisiones al interior del cuerpo de Bomberos en León. Correo visitó las instalaciones de la Estación Central Apolo y confirmó, al menos dos de ellas.

Por si no lo viste: Bomberos de San Miguel luchan por el equipo de protección entre jalones

Foto: Miguel Juárez

Hay déficit de Bomberos, lamentan

Por un lado, los Bomberos de León reconocieron que las necesidades de la ciudad superan con creces sus capacidades. Esto ya que, comparadas con el tamaño de la población leonesa y la ciudad, es evidente la falta de elementos, vehículos y, por ende, equipo de trabajo.

Aunque aproximadamente 300 elementos integran el cuerpo de bomberos, las normas correspondientes señalan que es necesario haya un bombero por cada mil habitantes.

Ños radios entregados no solo no son suficientes sino que, en el fondo, hablan de otra problemática que sufrían; intervenciones a las comunicaciones y amenazas. Ante ello, se requiere mucho más para atender con calidad a la ciudad.

“El equipo siempre falta. Siempre tenemos que estarnos renovando y, pues sí, los radios son una etapa. Pero, tenemos entendido que viene una segunda parte para completar esto, aunque no es suficiente. Las unidades no son suficientes. La población está creciendo, las colonias también y necesitamos probablemente otra estación. Necesitamos más personal, aunque suenan muchos, hay una regla que por cada 1 mil habitantes debe existir un bombero. Entonces imagínate la población que hay en la ciudad y los que somos. No le llegamos ni a la tercera parte de lo que se requiere para atender la ciudad. Tengo entendido el patronato está trabajando en ello” indicó un elemento.

También lee: Estalla crisis en los bomberos de San Miguel de Allende por pugna en patronato

Foto: Miguel Juárez

Denuncian accidente de compañero

Por otro lado, pudo confirmarse que el pasado 19 de mayo, derivado de que se decidió fabricar dispositivo casero de equipo presurizado con un extintor viejo, como los que se utilizan para extinguir fuegos forestales y pastizales, ocurrió una explosión en la estación de Bomberos Apolo.

Fuera de toda norma de fabricación, el dispositivo explotó tan solo con la presión que se ingresó con un tanque de aire. Esto provocó daños a una cuatrimoto que se utilizó como base y lesiones no graves a Fernando Saucedo, quien fue ingresado a la clínica T-58 del IMSS.

Por norma oficial, indicó un elemento, todo equipo fabricado debe ser diagnosticado con una prueba hidrostática que se llena 5/3 la cantidad de gas. Por ejemplo, equipos se llenan a 3 mil PSI de presión, pero se diseñan para soportar 5 mil, lo que permita dejar un margen de 2 mil PSI.

Además, señaló que la prueba de estos se realiza en un tanque de agua en un laboratorio certificado y en la estación se realizó en el patio de central usando una cubeta de agua, la cual se encontraba montada sobre la cuatrimoto.

Sin embargo, los Bomberos de León de la estación Apolo, aunque confirmaron se realizaban maniobras con un compresor, desconocen la razón de la explosión y supuestamente se está investigando lo ocurrido.

Te puede interesar: Bomberos realizan operativo para combatir incendio en sierra de Acámbaro

Foto: Miguel Juárez

Sobre Fernando Saucedo, supuestamente se encuentra bien, se encuentra en su casa y solo está en proceso de recuperación. Por otro lado, desconocen si la Secretaria del Trabajo y Previsión Social tiene conocimiento de ello, así como quién está realizando la investigación correspondiente si el Patronato o la propia Contraloría Municipal.

Aunque los Bomberos de León están satisfechos al aportar a la ciudanía con su trabajo y valoran mucho el fuerte lazo de camaradería entre los compañeros, el riesgo al que están expuestos es latente. Señalaron que, por mucha preparación y cuidado que existe, hay un factor incontrolable que siempre está ahí.