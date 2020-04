Jessica de la Cruz

León.- Los pueblos fantasmas existen, también el miedo, y el silencio en las calles principales o aledañas de una gran parte de las comunidades del sur de León; aunque el pánico todavía no llega, pero están prevenidos.

Pareciera que las comunidades rurales como La Sandía, Barretos, Jesús del Monte, San José de los Sapos se han tomado más enserio la contingencia sanitaria del Covid-19, porque sin la necesidad de colocar tantos cartelones con información de este virus, sus plazas se encuentran vacías, al igual que sus calles, pareciera que no vive nadie. Y no cuentan con ninguna cinta amarilla para acordonar la zona.

Las puertas de los templos están cerradas desde hace más de dos semanas, los pocos comercios que hay y siguen abiertos, son tortillerías, frutería, tiendas de abarrotes y dependiendo de la comunidad como en San José de los Sapos, el centro de salud, donde respetan la sana distancia.

Las calles aledañas a las escuelas están enmudecidas, en algunos casos, como en la primaria de La Sandía, los pupitres los dejaron afuera.

Algunos campos por la temporada se encuentran áridos, en otros están removiendo la tierra para la cosecha del maíz ahora a finales de abril o mayo. En otras parcelas los chiles y las zanahorias ya comienzan a crecer.

El señor Antonio Flores tiene una tienda de abarrotes al lado de la clínica de salud, en su aparador tiene gel antibacterial para sus clientes, desinfectante para colocarle a los proveedores y cubrebocas para quien guste. Comentó Antonio, de 61 años, que ellos sí se prepararon y no hay productos que hagan falta.

Adán otro adulto mayor dijo que prefiere no subirse al camión, que no ha salido del pueblo desde hace 15 días, porque no sabe si los camiones los estén desinfectando o no y tiene miedo a contagiarse.