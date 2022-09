El heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Salamanca cumplió el sueño de Pepe Chuy, quien cumple años el día 11 de septiembre

Cuca Domínguez

Salamanca.- Pepe Chuy hoy logró su sueño y fue bombero por un día. El menor de 7 años de edad padece tetralogía de fallot ocasionada por una combinación de cuatro defectos cardíacos al nacer. Hoy su sueño se hizo realidad.

El comandante de bomberos, Juan Antonio Quiroga Lozano y los bomberos voluntarios del municipio lo recibieron con una valla que lo ovacionó con aplausos y regalos.

Entérate de: SSG escuchó al pequeño Pepe Chuy, pagará su cirugía para salvar su vida

El menor portó el uniforme de bomberos que le dotaron en el Heroico Cuerpo de Bomberos. Recorrió las instalaciones, se tomó fotos, comió pastel y gelatina que cortó como festejo adelantado. Luego de que mañana domingo 11 de septiembre cumple los 7 años. Después volvió a subirse al camión de bomberos que lo llevó a recorrer Salamanca.

Foto: Cuca Domínguez

El comandante y presidente de la Asociación de Bomberos del Estado, dijo que este evento se concretó luego de que lo contactó el jefe de la jurisdicción sanitaria V. Juan Jesús Martínez García le pidió el apoyo para que este pequeño sea bombero por día.

“Le pedimos a Dios con toda el alma que lo saque adelante, sabemos que Dios lo puede todo, ojalá que salga bien de la operación. Para nosotros es un verdadero honor recibir niños de esta naturaleza. Es triste que esté pasando por esa situación de salud. Estamos acostumbrados a ver lo que no se imaginan, pero si ven a los bomberos, no hay uno que no se le doblen las piernas y nublen los ojos, incluyéndome a mí”, precisó con voz entre cortada y ojos inundados de lágrimas.

En suma, es muy satisfactorio poder ver la cara feliz de un niño haciendo realidad su sueño. El Departamento de Bomberos tiene presente que es uno de los principales compromisos es dar atención a los niños.. Además de prestar el servicio que presta a la comunidad, Luego de que todos hemos querido ser bomberos desde niños.

Foto: Cuca Domínguez



Finalizó al decir que es indescriptible el sentimiento que desencadena este menor en las personas. Para el que todos pedirán salga bien de la condición de salud y por ahora se le hizo realizar su sueño. El menor agradeció a los bomberos por la labor que realizan. Dijo le gustaría ayudar a los bomberos porque puede ayudar a la gente, apagar incendios, por eso cuando sea grande será bombero.

Para leer de: Pepe Chuy perdió a sus padres y ahora su salud; piden a SSG ayudar…

Foto: Cuca Domínguez

El caso de Pepe Chuy se hizo público luego de que María Armenta, tía y tutora del pequeño solicitó apoyo para realizarle una operación. El pequeño la que requiere para salvar su vida. El apoyo lo solicitó a través de la asociación AVSA . El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez a través del jefe de la jurisdicción sanitaria V se acercaron con la familia para darle atención. Por ello han trazado plan de atención al menor.

Por si te lo perdiste:

bc