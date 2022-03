LA CASA DE Bolsa AE Capital de Puebla defraudó 5 mil millones de pesos a inversionistas con un esquema Ponzi, tras ofrecer intereses del 3.3 % mensual, con un capital inicial mínimo de cien mil pesos.

Entre los principales afectados se cuentan unas dos mil personas en la CdMx, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. También gente que reside en Estados Unidos y Europa.

De 2010 y 2012 una pareja de médicos alternativos llamados Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, comenzaron a correr el rumor que eran eminencias en el cambio de divisas Forex.

La empresa inició mediante la recomendación de los inversionistas llamados “Asociados Estratégicos”, ya que todos reciben los intereses pactados en el contrato mercantil y entre amigos y familiares este esquema piramidal crece de boca en boca.

En el 2015 surgió AE Capital en el mercado integrada por Luis Antonio Echeverría Fonseca, apoderado legal, y Gabriel Antuán Ortega Vázquez, como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

Al mismo tiempo integraron a 17 asesores entre las familias Berlín Tolentino y Ortega Vázquez quienes recibían un 1.5% de comisión sobre cada inversión obtenida.

AE Capital no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, para operar como empresa financiera.

Se trata de una red jerárquica diseñada para estafar a los inversionistas con contratos y figuras jurídicas inexistentes y convenios de pago amañados con cláusulas intentando evitar la acción penal.

En Marzo de 2020 la empresa detuvo por completo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos dando toda clase de pretextos y “largas” a sus inversionistas.

En febrero de 2021 se integró la primera denuncia ante la Fiscalía de Puebla por fraude y en agosto del mismo año se ejercitó acción penal contra Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez.

El 22 de octubre el juez de la causa halló suficientes elementos de prueba para considerar que los acusados podrían ser responsables de los hechos de los que se les acusaba.

Los involucrados nunca se presentaron a firmar, ni pagaron la multa correspondiente y desmontaron las oficinas en Puebla para evitar la auditoría en su contra.

Aparejado a lo anterior, algunas de las Cuentas de AE Capital fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que sirvió de pretexto para no reintegrar capitales e intereses a los inversionistas que decidieron no continuar con su contrato al vencimiento del mismo.

Según la instancia que ahora llevaba Santiago Nieto y ahora preside Pablo Gómez, parte del dinero de los inversionistas de AE Capital se ha enviado al menos a siete países de América y Europa.

Se sabe que Echeverría y Antuán tienen otras dos empresas con las que continúan cometiendo presuntos fraudes que son AE Group y AE Forex Trading and Risk Management.

AE Capital ha retrasado el proceso Judicial con al menos cuatro amparos para impedir que se tipifique como delito, pese a tener ya un antecedente.

Además se conoce que operan para impedir la vinculación a proceso a Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez por pagar grandes sobornos a la fiscalía de Puebla.

Jóvenes que vendieron sus departamentos para poder invertir, adultos mayores que apostaron todo el dinero que estaba destinado a su retiro y personas adultas que vendieron propiedades con el afán de obtener ganancias del 3.3% mensual, son algunas de las víctimas de este esquema de negocios fraudulento.

El Gobernador de Puebla tiene el conocimiento de las personas defraudadas y se espera se tome cartas en el asunto para encarcelar a las cabezas de AE Capital y a sus Asesores.

FINALMENTE AYER LA Cámara de Diputados aprobó la inclusión del concepto de “cobranza delegada” para los créditos de nómina. Los beneficios más destacados del nuevo ordenamiento es que ofrece una mayor certeza jurídica a los nominahabientes, da protección a las personas trabajadoras, introduce obligaciones en materia de transparencia, fortalece las facultades de la Condusef, promociona la competitividad y de mejores condiciones de mercado y reserva para facultar a la persona trabajadora para revocar la libranza ante un Costo Anual Total abusivo. En esencia, con este cambio el trabajador tendrá acceso a una protección que hoy no tiene. No fue fácil sacarla pues fue objeto de un durísimo debate. Sin embargo la Comisión de Hacienda, que lidera el diputado Luis Armando Melgar, logró los votos suficientes para darle para adelante.

TAMBIÉN AYER AEROMÉXICO salió oficialmente del Chapter 11. La compañía dirigida por Andrés Conesa se acogió a esa protección el 30 de junio de 2020, once días después que quí le reveláramos los planes que ya se trabajaban en Nueva York. A la vuelta de 21 meses, Aeroméxico emerge como una compañía reorganizada, con un valor de dos mil 560 millones de dólares, con planes para invertir alrededor de cinco mil millones de dólares hacia el año 2025 y con una flota de 147 aviones. El grupo tendrá de nuevos accionistas a los fondos Apollo Global Management, The Baupost Group, Silver Point Capital y Oaktree Capital Management. Aeroméxico recaudará aproximadamnte mil 500 millones de dólares en capital nuevo, incluida una emisión de 763 millones en notas.

LA DISQUERA SONY Music Entertainment México y Sony Music US Latin, están en aprietos. Sin realizar una exhaustiva auditoria legal contrataron al artista Christian Nodal, que estaba con la disquera Universal Music Group México. Tal parece que no revisaron los documentos que se habían suscrito por los representantes del joven artista a favor de Universal, y que no se tomaron en consideración las normas del compliance corporativo. Así es que hace unos días festejaban la contratación de Nodal y hoy se encuentran muy preocupados el director general de Sony Music México, Roberto López; el de Sony Music US Latin, Alex Gallardo, y su directora jurídica, Guadalupe González. Las alarmas ya se escucharon hasta el corporativo de Sony en los Estados Unidos.

EL ÁREA DE ventas de publicidad de Televisa ha dado una vuelta sorprendente postivo. Como usted recordará, Juan Pablo Newman tomó la Vicepresidencia Corporativa de Comercialización, tras salir de la dirección gneral de Afore XXI. Newman reestructuró completamente esa área crítica para Televisa con anticipación a la fusión con Univisión. Los resultados han sido extraordinarios. Después de que las ventas de publicidad cayeran siete años consecutivos en términos reales, sólo el año pasado logró crecerlas 19%, lo que representa un récord histórico, quedando arriba de 2019. Es decir, a niveles previos de la pandemia.

NO, MULTIVA NO es acreedor de Crédito Real. Le decíamos hace un par de días que la deuda bancaria en esa sociedad financiera de objeto múltiple ronda el 19%, lo que equivaldría a unos 10 mil millones de pesos, de los poco más de 54 mil millones que suma el pasivo total. El banco de Olegario Vázquez Aldir no figura entre los prestamistas del negocio que preside Ángel Romanos. Los que sí son de los principales acreedores son BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González, Scotiabank de Adrián Otero e Invex de Juan Guichard.