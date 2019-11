‘Boleto rosa’ en autobuses crea polémica en redes

La línea de autobuses ADO creó el servicio #CompañeraDeViaje para que las usuarias puedan sentarse al lado de otra mujer durante su viaje

Redacción

Ciudad de México.- El servicio de transporte público, ADO, creó un ‘servicio’ llamado #CompañeraDeViaje para que mujeres puedan viajar acompañadas en el camión y así evitar el acoso sexual… ¿el problema? Hay un costo adicional.

De acuerdo con la línea de autobuses, el servicio “consiste en ofrecerles a las mujeres un servicio exclusivo para garantizar su comodidad y asegurar su trayecto, reservando asientos a lado de otra mujer o incluso que nadie más sea asignado al asiento contiguo”.

Esto creó una gran polémica en redes sociales, pues los usuarios hicieron notar que se está lucrando con la seguridad de las mujeres.

Una usuaria en Twitter, Gabriela Jiménez, compartió un anuncio de la empresa donde se lee que por 25 pesos más su compañera de asiento será una mujer.

En la descripción de la imagen escribió “En @ado ya idearon cómo lucrar con la seguridad de las mujeres. Se inventaron el “boleto rosa” y te cobran por ir al lado de otra mujer. No tienen vergüenza”.

En @ado ya idearon cómo lucrar con la seguridad de las mujeres. Se inventaron el “boleto rosa” y te cobran por ir al lado de otra mujer. No tienen vergüenza. pic.twitter.com/ZHzyx2gTPK — Gabriela Jiménez Cubría (@delmargaviota) November 16, 2019

Ella no fue la única en pensar esto, pues muchos otros pensaron que una mujer no debería pagar más para evitar ser acosada.

Chale, @tuADO. Estamos en un país donde matan 10 mujeres al día y, además, tenemos la peor brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres en Latinoamérica. Nosotras trabajamos más y ganamos 30% menos que ellos. Pero mil gracias. https://t.co/TD7OPco7gn — Karen Villeda (@KarenVilleda) November 18, 2019

El periodista Aníbal Santiago también escribió: “Inconcebible. ‘No quieres acoso? Pagas’”.

“Es una buena idea”

Sin embargo no todo fueron críticas, pues hubo quienes apoyaron esta idea y a la empresa.

“Es una buena idea. Cobro mínimo de 25 pesos es un costo por congelar un asiento hasta que llegue otra mujer a comprar el lugar 🙂 que para una empresa de buses es justo su core business y reducen la demanda artificialmente al rechazar a los hombres que quieran comprar el lugar”, señaló Constita GA.

“En los viajes me ha tocado que me traten de acosar mientras duermo, me hagan comentarios horrendos mientras lo que dura el viaje. Tiene años funcionando y aunque siento que no deberíamos pagar más por estar seguras, es una opción”, manifestó Helium.

La compañía explicó que compañera de viaje es un servicio exclusivo para mujeres que puede adquirirse en taquilla presentando una identificación oficial. El costo es de 20 pesos en el servicio ADO clásico y OCC y de 25 pesos para ADO GL.

*Con información de Publimetro

