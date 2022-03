Las tres boleadoras de San José Iturbide han adquirido mucha popularidad en la ciudad, incluso son más buscadas que sus compañeros

Scartleth Pérez

San José Iturbide.- En un oficio dominado por los hombres, 3 mujeres boleadoras son las más conocidas de San José Iturbide.

Desde hace 25 años, una de ellas vio la profesión como una oportunidad para poder empatar su trabajo con el estudio de sus hijos y así poder cuidarlos. María abrió el camino hacía el banquito del bolero a las mujeres iturbidenses, quienes ahora son las más buscadas para la limpieza y restauración del calzado.

Mujeres y hombres aprovechan para descansar en la silla alta mientras María o Socorro regresan el brillo a sus zapatos. El sábado, día de la fiesta del pueblo solo trabajaron dos, de las tres rehabilitadoras de zapatos.

Lee también: Acuden cientos a festejar en la Feria de San José Iturbide 2022

Foto: Scarleth Pérez

En el corredor del portal aledaño a la Parroquia de San José Iturbide las boleras trabajan una tras otra y uno tras otro cliente. Otras y otros solo pasan a dejarles el calzado, después regresan por ellos.

María conoció el oficio hace 25 años. Su esposo ya tenía años boleando y para mejorar las finanzas familiares, aprendió de él el oficio, que al principio no fue nada fácil, pero ahora lo aprecia porque, “es bonito y conoce uno a mucha gente”.

“Cuando empecé sí me daba miedillo, pensaba yo: ‘¿si los echo a perder?’. Pero me decía mi esposo y me decía su hermano, porque él también bolea, ‘no tengas miedo, nosotros aquí te decimos’. Perdí el miedo y ya”, recordó María.

Foto: Scarleth Pérez

Ser su propia jefa le ayudó a no descuidar a sus hijos, ahora ya todos crecieron y María y su esposo ya solo trabajan para ellos.

“Aquí empecé cuando ellos estaban chicos (refiriéndose a sus hijos). Luego tenía reuniones (de la escuela) y no tenía que andar pidiendo permiso”, dice María.

Socorro bolea desde hace 15 años

Socorro empezó a bolear en el 2003, su esposo también ejerce el oficio y la presencia de María en el andador le dio aún más confianza. Desde entonces no ha faltado un solo día, “tengo como 15 años o 16, nunca he dejado de venir a trabajar. Desde que empecé nunca he dejado de venir”.

Socorro relató que al inicio, el diferenciar los colores en todas sus gamas, fue lo que más trabajo le costó. Poco a poco con el apoyo de todos aprendió a detalle,“es lo bonito de este trabajo, que uno como mujer lo puede realizar”.

Foto: Scarleth Pérez

Socorro recibe a muchas mujeres en el banquillo, les da más confianza que una mujer sea quien arregle sus zapatos. Otras y otros clientes, aprovechan para platicar con ella lo que acontece en las calles de la pequeña ciudad.

Las boleras de San José Iturbide han sido fotografiadas por paisanos que en sus visitas a su ciudad natal aprovechan para llevarse la evidencia de que bolear zapatos es un oficio sin género, platican Socorro y María.

“Quién sabe en donde andarán nuestras fotos, pero muchos nos toman, les sorprende vernos boleando”, apuntó María.

MJSP