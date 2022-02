Aunque se rumoraba que la boda de Elba Esther Gordillo había sido boicoteada con protestas, videos demuestran su ‘final feliz’

Redacción

Ciudad de México.- A sus 77 años, la maestra y expresidenta de la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, realizó su boda con el abogado Luis Antonio Laguna. Él tiene 36 años y fue su abogado cuando estuvo en prisión por lavado de dinero. Por este y otros motivos el evento ha dado de qué hablar.

Tal como lo había anunciado desde el viernes en un video, la boda de Elba Esther Gordillo y su pareja la realizaron en Oaxaca. Ahí, la fiesta tuvo escenario en el Centro Cultural Santo Domingo con amigos y sus familiares.

A su llegada, ‘You’re the first, the last, my everything’ de Barry White recibió a los esposos. Acompañados de aplausos, ofrecieron sus primeros pasos como pareja.

Pero previo a ello, un evento fuera de agenda sorprendió en el recinto. Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en el lugar dejando en claro su molestia.

Previo a la fiesta…

Los inconformes llegaron al salón para la boda de Elba Esther Gordillo con pancartas en mano y múltiples consignas que pedían “regresar lo robado”. Entre las consignas figuraban: “¡Elba, entiende, la CNTE no te quiere!”, “Asesina, ratera, espuria”, “¡Te robaste las cuotas sindicales!”. Así como: “Elba, aquí no eres bien recibida”, entre otras.

Sin embargo, minutos después y poco antes de las 19:00 horas escalaron sus protestas y lograron ingresar al Jardín Etnobotánico. Una vez dentro, arrasaron con sillas, mesas, arreglos florares y vandalizaron las instalaciones de cantera.

Inclusive, bloquearon las calles aledañas durante unos minutos, incluyendo el acceso al templo de Santo Domingo de Guzmán.

Integrantes de la sección 22 de la CNTE realizaron protesta en Oaxaca, donde se llevaría acabo la fiesta de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.



(Video: @Radio_Formula / Luis Jerónimo)



Más en: https://t.co/hdixIpQplE pic.twitter.com/FkffuCGdcB — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 13, 2022

Boda con ¿final feliz?

Foto: Instagram de Fernando González Sánchez

No obstante, la situación no frenó el evento y horas más tarde llegaron los 100 invitados a la boda de Elba Esther Gordillo. Fotos y videos dan cuenta de la celebración realizada a un costado del Centro Cultural Santo Domingo, donde está el Jardín Etnobotánico y el templo dominico.

Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas y yerno de Elba Esther dio a conocer por redes sociales fotos de la unión matrimonial. En estas se da cuenta que la protesta sólo retrasó una hora la celebración.

Al final, la exfuncionaria bailó feliz y plena con su esposo abogado, quien, cabe recordar, la acompañó desde la cárcel acusada de lavado de dinero.

“Los maestros de la sección 22 calificaron como una ofensa esta boda de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”. Este puesto lo ocupó de 1989 al 2013 “a través del cual se hizo poderosa y rica”, relata Proceso.

