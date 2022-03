Esta mañana se reportó un bloqueo del tren de Pemex en Salamanca que alteró las rutinas de estudiantes y trabajadores

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Nuevamente menores de comunidades quedaron sin día de escuela tras haber estado bloqueado el paso hacia la cabecera municipal por el ferrocarril de Pemex, que tardó más de 40 minutos detenido en medio de las vías.

Madres de familia y trabajadores de las comunidades El Divisador, Cerro Gordo, San Rafael, entre otras, denunciaron que por enésima vez resultaron afectados por el ferrocarril de Pemex , que realiza maniobras en la puerta 5 de la refinería Ing. Antonio M. Amor.

De acuerdo a los afectados, desde las 7:00 de la mañana de este miércoles estuvo detenido el ferrocarril, lo que a su vez bloqueó el paso a la cabecera municipal, y hasta pasadas las 7:45 se liberó, aunque ya los estudiantes no alcanzaron a llegar a sus clases.

Así lucía la fila generada por el bloqueo del tren de Pemex en Salamanca. Foto: Yadira Cárdenas

“Por el tráfico que era mucho y la hora ya no alcanzamos a llegar, pero no es la primera vez, esto es muy molesto, los niños se quedan sin escuela, varias personas con retardo o de plano ya tampoco llegan a trabajar, si supiéramos la hora y que van a hacer movimientos, prevenimos con tiempo, pero no tiene hora. Ahora, ¿qué tal si se trata de una emergencia?”, cuestionó uno de los afectados.

Las personas mencionaron que existen alternativas para llegar a la cabecera municipal pero son caminos de terracería solitarios en mal estado, y al tener que regresarse y rodear, “de igual manera se pierde tiempo”.

