Bloquean uso de ambulancia por dilatar trámites

La gasera la Huasteca entregó vehículo y útiles desde mayo, hay más material que no están autorizados a usar aún, sólo se cuenta con una ambulancia de características viejas

David Olvera

San Luis de La Paz.- A pesar de ya contar con una ambulancia, la dirección de Protección Civil no ha podido hacer uso del vehículo ya que el Ayuntamiento no ha agilizado los trámites para hacer uso de los bienes que una empresa particular donó a favor de la Administración municipal.

La recepción de los materiales generó incertidumbre entre los regidores ya que han considerado como irresponsable y con exceso de facultades que estén haciendo uso y entrega de los materiales sin tener un inventario comprobable.

En este sentido la dirección de Protección Civil es de las que se han visto más afectadas, ya que sólo se cuenta con una ambulancia de características viejas para atender a todo el municipio, al respecto el director Francisco Javier Martínez, mencionó que es muy necesaria poner en operatividad la nueva ambulancia por diversos trámites administrativos y de complementos en la unidad.

Destacó que falta la rotulación con los logos oficiales en los cuales se invertirán alrededor de 15 mil pesos, el emplacamiento y contratación de un seguro que corre a cargo de la Oficialía Mayor.