‘Bloquean’ camiones de la feria el estacionamiento de la Ex Estación

Comerciantes denuncian que los camiones de turistas no hacen parada en el lugar porque el lugar fue cerrado con motivo de la fiestas de San Juan y Presa de la Olla, lo cual les afecta en el tema de las ventas

Moisés García

Guanajuato.- En la página de Facebook Guanajuato Somos Todos, Vero Alvarado, de oficio comerciante, denunció que desde el sábado no se pueden estacionar camiones ni carros de turismo en el estacionamiento de la Ex Estación del Ferrocarril debido a que fue cerrado por que han comenzado a llegar camionetas que trasportan los juegos mecánicos, que al parecer ahí se instalarán con motivo de la fiestas de San Juan y Presa de la Olla.

Por ello, mediante la publicación de Facebook en dicho portal, Vero Alvarado hace un llamado al alcalde Alejandro Navarro para que explique qué está ocurriendo, ya que asevera nadie les informó que se cerraría el estacionamiento.

Además, la denunciante también menciona que el impedir que los camiones de turismo se estacionen propicia que haya menos gente en la zona y esto les afecta ya que repercute negativamente en las ventas y evidentemente en las ganancias a todos los vendedores que se ubican en el área comercial de la ex Estación del Ferrocarril.

La queja de Vero Alvarado la hizo más visible médiate fotografías que subió a la red social para mostrar lo solo que se ve este lugar y siendo fin de semana, que es cuando usualmente hay más afluencia de visitantes que llegan a dejar sus vehículos al estacionamiento que hay en la ex Estación del Ferrocarril.

En la denuncia pública que aparece en la página Guanajuato Somos Todos, se lee “Así amanece el día de hoy en el mercado de la Ex Estación de Ferrocarril, desde el día de ayer (sábado) no permitieron el acceso a los autobuses de turismo, gracias a Alejandro Navarro (presidente municipal) por no preocuparte por varias familias que vivimos al día del turismo, estos afecta y queremos, te exigimos una explicación y solución. Pero el pago del local si lo quieren puntual”.