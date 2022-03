Aunque los macetones y una reja bloquean calle en Lomas del Campestre desde hace cuatro años, el Municipio dijo no tener registro

Jazmín Castro

León.- El Gobierno de León informó que la calle Lomas del Pedregal en la colonia Lomas el Campestre no tiene registro de autorización para bloquear el paso vehicular. No obstante, desde hace poco más de cuatro años está bloqueado con reja y macetones.

El objetivo de los macetones era evitar el paso de automovilistas que no eran de la colonia, tras los episodios de inseguridad que han sufrido los vecinos. Sin embargo, en aquel entonces no fue del agrado de algunos ciudadanos y se solicitó retirar los macetones, pero nada ocurrió.

Lee también: Se saltan reglamento y bloquean calles en Lomas del Campestre en León

Aunque Lomas del Campestre es más amplia, ese espacio sólo abarca cuatro calles y después está La Cañada. Por ello, el presidente de colonos, Enrique Gómez, explicó que no afecta el paso de los vehículos porque existen otras vías de ingreso y “no se le condiciona o niega la circulación a nadie”.

“No afectan”

Foto: Jazmín Castro

Es más, justificó que en ambos lados de la calle están las rejas, pero existe una puerta para el paso de peatones. Ejemplo de ello son los estudiantes que acuden al Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) y la Universidad de Guanajuato que, explicó, estuvieron de acuerdo en el proceso, pero desconoce si se consultó al gobierno de León.

“Desde un principio yo creo que la situación es la seguridad. No está cerrado el fraccionamiento e inclusive tenemos el apoyo del CIO y el Instituto de Física. Ellos están de acuerdo de haber hecho esto precisamente porque habían muchos asaltos, robos a ellos, a los carros y cristalazos. Por eso dijeron que estaba bien que estuviera más controlado, pero no está cerrado”, resaltó.

Aunque el reglamente de Desarrollo Urbano especifica que no está permitido ningún tipo de delimitación en las calles con objetos, está facultar para poner en regla a los colonos. Ahora el caso pasó a la Dirección de Obra Pública, quien no dio respuesta de la situación que guarda esta calle y por qué no han intervenido.

Una muralla de seguridad: bloquean calle en Lomas del Campestre

En la primera calle, Lomas del Pocito, desde hace años instalaron una caseta de vigilancia y pluma. Aunque esta medida sí se autoriza dentro del reglamento, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos según consta en la ley municipal. Entre ellos, figura que sea fraccionamiento y condominio, pero además en esta zona no está bajo esa modalidad.

“Artículo 157.- Se autorizará la colocación de casetas de control de acceso en los fraccionamientos y desarrollos en condominio. Esto siempre y cuando el desarrollador solicitante cumpla con las condicionantes y lineamientos”.

Te puede interesar: Sin apoyo, residentes ‘bardean’ su colonia contra la delincuencia

Así, para entrar a la colonia hay que hacerlo por calles aledañas y tomar el bulevar López Sanabria para después incorporarse por sus diferentes calles. Sin embargo, las colindancias con esta zona cada vez más buscan cerrar las calles y hacerlas de uso privado, pese al reglamento.

ac