Juan Manuel Díaz y sus hijos, los Blancos Salmantinos, limpian el río Lerma sin apoyo y contra la gente que aún tira basura

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La falta de apoyo y de cultura ambiental social ha frenado el trabajo de Juan Manuel Díaz y sus hijos. Luego que durante más de un año se han dedicado a la limpieza del Río Lerma. De los más de 24 kilómetros intervenidos, el 50% nuevamente está en pésimas condiciones al utilizarse como basurero.

El ambientalista y sus hijos, bajo el nombre ‘Blancos Salmantinos’ y han recorrido 12 kilómetros de cada extremo del Río Lerma durante más de un año. En el trayecto por el río que atraviesa Salamanca, han recolectado más de 260 toneladas de basura.

Hoy, sin embargo, lamentó la falta de apoyo para continuar con esta labor, luego que —caso contrario— los lugares han regresado a estar en malas condiciones.

“Así no se puede avanzar. Es una lástima que todo el trabajo que se pueda hacer para mantener limpio un espacio que es de todos, se venga abajo. Los tramos limpios ya están de nuevo llenos de basura, muebles, desperdicios, animales muertos. (…) Falta mucha cultura de la sociedad para contar con espacios limpios y bonitos”.

Señaló que al inicio de la administración de Salamanca existió compromiso para impulsar el trabajo, pero no se concretó. Esto se acrecentó, luego que desde enero de este año ya ni siquiera reciben sus llamadas.

Alcalde de Salamanca desconocía la situación

“Lo único que solicité —además de apoyo para las jornadas de limpieza— fue que se modificara el reglamento de medio ambiente. (Esto para que) se sancione a los ciudadanos que tiren basura. Pero ya no hubo respuesta y, si no se empieza ahora, entonces ¿cuándo?”.

Juan Manuel Díaz mencionó que en días pasados se encontró al alcalde Julio César Prieto Gallardo, quien le señaló que desconocía que no estuviera trabajando con la Dirección de Medio Ambiente y le solicitó platicar el tema, son concretarse la reunión.

“Lo que haré será pedir apoyo al Estado, al gobernador, a la Secretaria de Medio Ambiente o hasta la Federación. Es que aunque no se haya podido avanzar, no pensamos abandonar este barco. Poquito y como podemos, seguimos limpiando. Ahorita por las lluvias es complicado, pero esperamos llegar de aquí a diciembre a las 300 toneladas de basura levantada. Con ello, esperamos que las personas no regresen a tirarla de nuevo”.

