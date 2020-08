Billetes con rostro de Ignacio Zaragoza se venden por hasta 1,850 pesos

Redacción

Ciudad de México.- El valor de un billete que ya no está en circulación depende de quién lo quiera, en caso de que no haya nadie interesado este puede valer no más que el papel en el que está impreso. En cambio, si hay quien quiera conservarlo, su precio podría superar su denominación original.

Eso ha ocurrido con el anterior billete de 500 pesos con el rostro de Ignacio Zaragoza que se vende de forma unitaria hasta en mil 850 pesos en Internet, aunque algunas ofertas llegan a los 15 mil pesos.

En el sitio de compra-venta como Mercado Libre, los billetes con la efigie del militar mexicano alcanzan precios muy por encima de su valor original.

El billete que conmemoraba al líder mexicano que consiguió la victoria en la batalla de Puebla se ha posicionado como un artículo muy valorado entre los coleccionistas.

Una de las ofertas que sobresale es una de un lote de 14 billetes, con una seriación continua, que se ofertan por 15 mil pesos. Así, quien adquiriera este lote, pagaría un precio unitario de mil 71 pesos por cada billete, lo cual está por debajo de los mil 850 pesos de otras ofertas, aunque el desembolso total sería mayor.

Hay toda una rama de la numismática, la disciplina que estudia las divisas, dedicada a coleccionar billetes y monedas antiguas. Como en cualquier afición de este tipo, la conservación de la pieza así como su escasez son valores fundamentales para determinar su posible precio.

El caso de este billete de 500 pesos, ahora revalorizado por los coleccionistas, es muy semejante al de la moneda conmemorativa de 20 pesos que lanzó este año el Banco de México y que en Internet se oferta hasta en 700 pesos.

*Con información de Televisa Noticias

LC