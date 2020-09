Billboard da a conocer su lista con las 50 mejores canciones latinas de la historia

Redacción

Miami.- La organización Billboard reveló este martes su lista de las 50 mejores canciones latinas de la historia, para marcar el inicio en Estados Unidos del mes en el que se celebra la Herencia Hispana.

La lista combina algunos de los éxitos recientes del género urbano, canciones de pop de las últimas tres décadas y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como la cubana “Guantanamera” y la mexicana ‘La Bamba’.

La selección de Billboard “no incluye solo éxitos sino canciones que hicieron una diferencia, que marcaron un momento, que influenciaron a muchos y que fueron, sencillamente, grandes composiciones”.

También te puede interesar: Bárbara de Regil presume fiesta mexicana en su casa con comida japonesa

Precisamente, las canciones de amor dominan la lista: ‘No me doy por vencido de Luis Fonsi’, ‘A puro dolor’ de Son By Four, ‘Amigo’ de Roberto Carlos, ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz o ‘El buen perdedor’ de Franco de Vita aparecen allí.