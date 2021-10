Luis Telles

Yuriria.- Por “berrinche y capricho de los regidores del PAN y PRI“, que no se presentaron a la primera sesión ordinaria de cabildo, “se está ocasionando un daño al Municipio y malestar a la ciudadanía”, sobre todo en la oficina de relaciones exteriores que recién se instaló en el municipio porque no se están atendiendo a las personas que tenían cita.

Señaló que al no llevarse a cabo la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento, no se efectúo la entrega-recepción del estado que guarda la administración municipal y, por consecuencia, no hubo las llaves para abrir las oficinas de las diferentes direcciones municipales.

Lee más: Cancelan primera sesión de Ayuntamiento en Yuriria por ausencia de regidores

“Los funcionarios, a pesar del ser prácticamente el primer día hábil de labores, se quedaron por fuera de su dependencia, sin poder hacer mucho o nada en cuanto a la atención ciudadana”.

Ma. de Los Ángeles López Bedolla dijo que sólo Agua Potable, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Oficialía Mayor, pudieron trabajar sin problema porque se realizó una entrega-recepción en orden, con entrega de documentación y llaves.

Perjudica a ciudadanía

Foto: Luis Telles

Reiteró que es desafortunado que el actuar de los seis regidores de oposición, esté generando un problema económico al municipio, pues el área de predial está cerrada.

“Ellos ocasionaron un problema financiero al municipio, realmente esta problemática lo están ocasionando los regidores del PRI y el PAN. Hoy (lunes) en las oficinas de Relaciones Exteriores había citas para iniciar el trámite de pasaporte y como presidenta municipal, tuve que enviar un escrito a la delegada en el Estado para que se pudieran reagendar las citas porque las oficinas están cerradas”.

Criticó que los seis regidores “no tuviesen respeto a las personas que tenían una cita para sacar su pasaporte. Muchos a lo mejor con permiso en sus lugares de trabajo y con un disgusto al no poder realizar el trámite, se fueron a sus hogares”.

“Total, si no quieren autorizar al secretario del Ayuntamiento, estoy en la reunión para lo del tema de entrega-recepción de la administración. A mí me preocupa la falta de respeto a la ciudadanía, se les afecta en algún servicio, ellos (regidores de oposición) no me preocupan, me preocupa la atención hacía la gente”, concluyó.

ac