Guanajuato.- El nombre de Bernardo Santos se viralizó el 27 de marzo, cuando el músico de 17 años tocó con su banda favorita, Coldplay. Mientras Bernardo cumplía un sueño en el escenario del Estadio BBVA de Monterrey , otros sueños nacían o se fortalecían inspirados por esta historia.

“He estado leyendo varios comentarios que muchas personas me toman de ejemplo para poder salir adelante. Me hace feliz pensar que podría ser la inspiración de alguien más para seguir sus sueños”, reveló en entrevista con Correo.

Desde hace alrededor de un año Bernardo descubrió ‘Gravity’, canción que la banda británica lanzó en 2005. Bernardo aprendió a tocarla y practicaba todos los días. Pero entonces no imaginaba que ensayaba para tocarla junta a Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Bernardo Santos toca con Coldplay

En octubre de 2021, los padres de Bernardo compraron los boletos para el concierto. Días antes de volar desde Aguascalientes a Monterrey, preparó el famoso cartel que lo puso en la mira de una de las bandas más populares del planeta.

“Lo mantuve en secreto, lo tuve guardado en mi casa, no se lo dije a nadie hasta que llegué a Monterrey fue cuando se los dije a mis papás. Les dije que tenía la idea de poder subir a tocar con Coldplay”.

Para un adolescente tímido, la idea de tocar frente a más de 60 mil personas resultaba aterradora. Así que el primer sorprendido con semejante determinación fue él mismo.

“Ya estando en el concierto, mi primo me ayudó a levantarme en sus hombros”.

Chris Martin lo vio, pero el caos que provocó el incendio de una lámpara en pleno clímax de la presentación casi arruinó el momento.

“Chris se acordó de quién era el que quería tocar el piano, preguntó y fue cuando dije, ¡vaya!, esto se va a cumplir. Entonces las personas, me ayudaron a ir hasta el frente, subir al escenario, y cuando menos me lo esperaba estaba tocando con Chris. Ya en ese momento sentí un poco de nervios, no lo voy a negar, pero lo supe controlar. Chris me estuvo ayudando, me estuvo sobando el hombro, y me dijo que me tranquilizara, me dijo que sólo es música, que me dejara llevar por ella”.

La vida después de ‘Gravity’

¿Se puede volver a una vida normal después de experimentar algo semejante? Bernardo Santos lo intenta. Esta semana dividió su vida entre entrevistas y la escuela, sin dejar a un lado su pasión, la música. También toca guitarra y violín.

Aunque durante la pandemia su formación fue sobre todo autodidacta, sabe que es momento de profesionalizarse.

“Antes de que todo esto sucediera, yo —como estoy cursando el cuarto semestre de bachillerato— tenía planeado estudiar la carrera de arquitectura. Y por otra parte irme también adentrando más en la música, pero ahora con todo esto que pasó, tengo que tomar una decisión pronto. Sé que esta oportunidad me va a abrir muchas puertas”, refirió.

‘Gravity’, una canción que acompañó a Bernardo en momentos difíciles fue como una señal que le mostró el camino a seguir.

“Mi primer video que subí a TikTok es un video de la luna. Tiene la misma canción y la subí creo que el 28 de marzo del año pasado, entonces fue mucha coincidencia que un año después la haya tocado con Coldplay”.

Él joven músico cree que historias como la suya pueden repetirse para cualquiera.

“Lo que yo les diría a las personas de cualquier edad es que nunca es tarde para cumplir lo que se propongan. Por más imposible que vean las oportunidades que tienen, estén siempre preparados, jamás se rindan y estén siempre seguros de sí mismos. Cuando menos se lo esperen, la vida se los puede poner en sus ojos y no se vuelve a repetir”.

