Beneficia Ayuntamiento a empleados de confianza

No es posible conocer el sueldo de cada plaza, pues no está disponible el tabulador

Santiago Maravatío.- A menos de cinco meses de concluir la administración, el Ayuntamiento de Santiago Maravatío aprobó otorgar tres meses de salario integrado a los trabajadores de confianza al finalizar su relación laboral, sin detrimento de otras prestaciones como el aguinaldo y vacaciones.

La disposición fue aprobada por el pleno en la sesión del 17 de abril, la suscribió la presidenta municipal, la priista Laura Chávez López, el pasado 8 de mayo; y se publicó el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que a partir de hoy empezará a ser aplicable en el Municipio.

Aunque no se especifica cuántos empleados recibirán este beneficio, se aclara que es para los trabajadores de confianza que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, como el secretario del Ayuntamiento y su secretario particular, el secretario particular de la alcaldesa, el tesorero y el oficial mayor, los directores y subdirectores de las áreas que integran la administración pública centralizada, y los titulares de los órganos de gobierno o administración de las entidades paramunicipales.

“El trabajador de confianza que termine la relación laboral con el Municipio, tendrá derecho a que se le pague una prestación, cuyo importe será equivalente a tres meses de salario integrado, más doce días por cada año de servicio prestado, o lo proporcional que le corresponda de acuerdo con su antigüedad, sin perjuicio a las prestaciones por concepto de aguinaldo, vacaciones, o prima vacacional”, advierte el documento.

De acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia del Municipio, en la administración pública local laboran 224 personas, aunque no es posible conocer el salario de cada plaza pues no está disponible para su consulta el tabulador de sueldos del gobierno municipal, lo que viola las leyes nacional y estatal en materia de transparencia.

EXCEPCIONES El acuerdo especifica que aquellos trabajadores que sean beneficiados con los tres meses de salario, deberán reintegrar esa cantidad en caso de ser recontratados en un plazo no mayor a tres meses posteriores a su separación del cargo. No tendrán derecho a esa prestación, aquellos servidores públicos que sean separados del cargo por causa justificada.

