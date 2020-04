Ben Affleck se vuelve viral por su peculiar manera de fumar

Redacción

Estados Unidos.- Ben Affleck fue captado por las cámaras durante un paseo con Ana de Armas, por las calles de California. Los dos portaban cubrebocas como medida de prevención para evitar contagios, pero Affleck al parecer no estaba dispuesto a que eso le impidiera disfrutar de un cigarrillo.

En varias imágenes que circulan por redes sociales se ve como el actor sube su mascarilla hasta la nariz, en un intento por fumar y seguir protegido.

Para algunos usuarios la acción parece confirmar la preocupación que refleja Affleck mientras fuma.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo

— reesh (@KrisJennerTD) April 24, 2020