Belinda se sube por primera vez al camión, esta es su reacción

Redacción

Ciudad de México.- Han enfrentado las más grandes batallas en el cine y la televisión pero ahora Idris Elba (Vengadores: Infinity war), Kristofer Hivju (Game of thrones) y Danna García (Un gancho al corazón) deberán lidiar con virus: Covid-19 en la vida real.

Al igual que el actor Tom Hanks y su esposa Rita, los tres actores confirmaron ayer que dieron positivo a las pruebas del Coronavirus, por lo que deberán mantenerse aislados.

Idris Elba, de 47 años, aseguró que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de series como The wire informó de que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

“Esta mañana he dado positivo en el test del Covid-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento”, afirmó el actor, que detalló que planea quedarse en casa y “ser pragmático. Les estaré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico”, agregó.

Kristofer Hivju, conocido por interpretar a Tormund en Game of thrones, también confirmó que adquirió el virus, justo a punto de comenzar a rodar la segunda temporada de The Witcher.

Esta circunstancia ha provocado que Netflix, donde se emite la serie, haya paralizado el rodaje e iniciado las labores de desinfección de todo el set después de que “un individuo” haya dado positivo por el virus, indicó Variety.

“Lamento decir que hoy he dado positivo por COVID-19. Mi familia y yo nos aislaremos en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo sólo tengo síntomas leves de un resfriado”, aseguró el actor en su perfil de Instagram.

La actriz colombiana Danna García, quien regresó de Europa recientemente y comenzó a tener síntomas, anunció lo mismo en su cuenta de Instagram.

Antes, en Twitter, comentó: “¡Voy en el avión y la gente está estornudando! Creo que va a llegar todo el avión con coronavirus”.

Además demandó en la red social a la aerolínea Iberia, por “obligar a los pasajeros a volar a destinos vetados por coronavirus o pagar 400 euros”.

Por ahora, García informó que está en aislamiento pero con una actitud positiva.

“Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración y nos estamos asfixiando literalmente nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”.

Los tres histriones coinciden en mantenerse apartado para evitar la propagación del virus.

Es importante mantener “la distancia social y lavarse las manos para tratar de frenar la propagación del virus”, sugirió Elba.

“Hay gente ahí fuera (con el virus) que no está mostrando síntomas y eso puede propagarlo fácilmente. En este momento debemos vigilar mucho”.

“Lávense las manos, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás, sigan en cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus”, pidió Hivju.

Con información de El Universal