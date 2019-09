Beijing 2022 presenta a Bing Dwen Dwen, el adorable panda mascota olímpica

La página oficial de los Juegos Olímpicos de invierno lanzó la imágen de la mascota del siguiente evento y se trata de un pandita con superpoderes que estará practicando los deportes

Staff correo

México.- La página oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 lanzó la imágen de la mascota de los siguientes juegos de invierno, y se trata de un adorable panda, presentado con un video publicado este martes en su página oficial de Twitter.

El pequeño y redondo panda se llama Bing Dwen Dwen y nos lo presentan mediante una animación en un bosque nevado, donde de repente llega un misterioso objeto procedente del espacio. Entonces el simpático pandita obtiene superpoderes que le permiten volar, como lo harán los jugadores de ciertos deportes de invierno como los de ski.

En la grabación también se puede ver cómo el panda luce el logotipo del evento deportivo y practica varios deportes con sus superpoderes y un adorable traje de nieve. Al final, tanto de él como de los aficionados se desprenden distintas luces de color que se elevan más allá de la Tierra y se convierten en el panda, que choca su pata con la mano de un astronauta en un amistoso gesto.

Los próximos JJ.OO. de Invierno se celebrarán en Pekín entre el 4 y el 20 de febrero de 2022. La capital china se convertirá en la primera ciudad del mundo en haber albergado los Juegos Olímpicos de verano e invierno, tras la Olimpiada de 2008.

Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019