Becan a menores cuyos papás murieron por coronavirus

Estado de México.- Una mujer de Tultitlán, en el Estado de México, denunció que su hermano la agredió además de que la mantuvo encerrada en su casa.

“Acabo de ser golpeada por mi hermano y no me deja salir de la casa para denunciarlo y no tengo línea de mi celular auxilio”, escribió Laura.

Además señaló que había intentado comunicarse al 911 para pedir ayuda, luego de que este la intentara asfixiar, sin embargo, no le contestaron.

“Me duele mucho el cuello ya que me puso su rodilla en el cuello para asfixiarme”, añadió en otro tuit.

La madre de familia detalló en otra publicación que se le subió la glucosa tras la agresión, y por padecer diabetes se le dificultaba ver con claridad los mensajes de usuarios en redes sociales que le enviaban para ayudarla.

Más tarde informó que tres patrullas de la policía del Estado de México habían llegado a su casa, sin embargo, la denuncia no había procedido por “falta de red de apoyo”. a víctima señaló que tanto el C5 como la Red Nacional de Refugios darían seguimiento a su caso.

Al final, Laura agradeció el apoyo de la gente, y dio a conocer que pudo levantar la denuncia y que su hermano se iba de su casa.

gracias a todos por su preocupacion,en verdad no tengo con que pagarles todo lo que hicieron por mi , ya se levanto denuncia y por consejo del mp tuve que borrar todo lo referente a lo que me paso para no entorpecer el caso ,mi hermano sale mañana de esta casa… — Holger Danske (@laura_deirdre) August 12, 2020

