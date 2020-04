Bebé recién nacido se convierte en la victima más joven del Covid19

Redacción

Estados Unidos.- Un bebé de seis semanas de nacido murió a causa del nuevo coronavirus en Connecticut, Estados Unidos.

El gobernador Ned Lamont dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, asimismo informó que el fallecimiento ocurrió el pasado fin de semana.

“Es con tristeza desgarradora hoy que podemos confirmar la primera muerte pediátrica en Connecticut vinculada al COVID-19”, dijo.

El bebé llegó sin signos vitales a un hospital donde no pudieron revivirlo.

“Las pruebas confirmaron anoche que el recién nacido dio positivo al COVID-19. Esto es absolutamente desgarrador”, añadió Lamont.

El gobernador externó sus más sinceras condolencias a la familia y enfatizó en que el Covid ataca a las personas más frágiles, por lo que llamó a respetar el aislamiento.

Testing confirmed last night that the newborn was COVID-19 positive. This is absolutely heartbreaking. We believe this is one of the youngest lives lost anywhere due to complications relating to COVID-19. (2/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020