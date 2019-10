Bebé que nació sin ojos es dado en adopción

La madre decidió otorgarlo a un centro de adopción debido a que ella misma vive en un orfanato del gobierno por lo que consideró que no podría darle una buena vida

Redacción

Rusia.- Alexander ‘K’ es un bebé nacido en Siberia que inmediatamente después de llegar al mundo fue dado en adopción por su madre. Y es que el pequeño también conocido como Sasha, nació con una extraña condición llamada anoftalmia, lo que quiere decir que no tiene ojos.

Por su discapacidad, su mamá, que vive en un orfanato del gobierno, consideró que no podría criarlo adecuadamente, y del padre no se tienen noticias, así que fue puesto en el sistema nacional de adopciones para que encuentre pronto a una familia amorosa y comprometida. Pero, a diferencia de lo que suele suceder con recién nacidos, él aún no tiene mamás y papás interesados.

El personal médico que atiende a Sasha en Rusia dijo que está perfectamente sano y no presenta ningún problema en el resto del cuerpo, ni malformaciones, como suele suceder en otros casos de anoftalmia. Él sólo tiene dos protuberancias en la frente, pero debido a que estos son quistes, pronto podrán ser extirpados mediante una cirugía.

Por su parte, la enfermera que cuida de Sasha dedica todas sus energías y amor para ayudarlo a tener un desarrollo óptimo, y está convencida de que, a pesar de ser ciego, el bebé no tiene ninguna diferencia con otros niños.

La historia de Alexander fue contada por el medio local The Siberian Times que detalló que sólo una de cada 250 mil personas nacen sin ojos, no obstante, actualmente sólo hay tres bebés en todo el mundo que carecen de esta parte del cuerpo.

Cada seis meses Sasha tiene que visitar a los cirujanos para que ajusten los implantes que pusieron en las órbitas oculares con la finalidad de que su rostro no se deforme, por lo tanto, se dará prioridad a las familias rusas interesadas en él, pero también los extranjeros puede participar.

