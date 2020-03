Bebé llega al mundo con ayuda de un agente de tránsito

Jessica de la Cruz

León.- La presidenta de León Agradecido, Luz Graciela Rodríguez Martínez, detalló que actualmente existen 124 empresarios y 8 consejeros en el programa y que son muy pocos los que participan porque desconfían de la corporación de seguridad.

Dijo: “Yo veo que la inseguridad no ha bajado sigue incrementando, entonces, para nosotros es muy importante el apoyo que ellos puedan brindar para poder fortalecer a las familias de las fuerzas de seguridad. Tratamos de dar un voto de confianza, porque si no, no podríamos trabajar en este programa”.

La presidenta explicó que algunos empresarios no confían en la corporación policíaca que se tiene en el municipio de León y lo que están buscando es fortalecer el programa.

Rodríguez Martínez exhortó al sector empresarial para que se sumen a este proyecto, que aborda básicamente descuentos en comercios, unidades deportivas, restaurantes, comida rápida, becas educativas a nivel licenciatura, cupones de cine y otros para toda la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), Bomberos, Protección Civil y C4.

En total se habla de que casi toda la corporación ya forma parte de este proyecto, que son más de 5 mil personas. La meta que se busca incrementar para este año es de un 50 por ciento al número que ya cuentan, es decir, 62 empresarios más.

G.R