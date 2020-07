Bebé de solo cuatro meses es reportada como desaparecida

Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que desde que se reactivaron los restaurantes en la ciudad, la afluencia de comensales se ubicó en 10%, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Hernández, señaló que este primer domingo en el que se prohibió el servicio presencial si afectó los ingresos del sector. Aunque avaló la medida para prevenir contagios comunitarios por Covid-19.

“No tenemos un incremento considerable de afluencia de comensales, realmente son los clientes frecuentes, no ha sido considerable todavía en porcentajes, continuamos con un 10% y cifras precisas aún no tenemos, a mediados de semana podríamos hablar de cifras, pero por comentarios de los integrantes de la Cámara, vemos que si no fueron las mismas ventas porque el domingo es uno de los mejores días de venta”, dijo Miguel Hernández.

El fin de semana pasado, fue el primero de 4 domingos que en el Municipio se prohíbe el servicio presencial en restaurantes como medida para prevenir contagios por Coronavirus.

El presidente de los empresarios restauranteros, avaló la medida y dijo que se sumaron a la campaña para la colecta de cubrebocas, a fin de donarlos a las personas de escasos recursos para que cumplan con esta medida que ya es obligatoria en la entidad.

“Es importante también cuidar a nuestra clientela y tratar de reducir al máximo esta situación de contingencia”.