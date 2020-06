Bebé de cinco meses no falleció por Covid

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado local del PAN, Rolando Alcántar Rojas señaló que solicitará información respecto a los contagios de Covid-19 registrados en el C5i, los cuales fueron dados a conocer por trabajadores del lugar, aunque se dijo confiado de que se han implementado las medidas de sanidad necesarias en ese lugar.

Lo anterior luego de que correo informó que de acuerdo con testimonios de empleados, al menos 12 trabajadores de diversas áreas del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia resultaron positivos al Covid-19 y que incluso uno de ellos requirió hospitalización y que pese a ello, los directivos del lugar no habían proporcionado el equipo de protección necesarios para evitar más contagios.

Se toman medidas

A decir del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, en las instalaciones del C5i ubicadas en el Puerto Interior Guanajuato, se han venido tomando las medidas necesarias para poder evitar al máximo cualquier tipo de contagio, “aunque hay un extremo que humanamente es imposible evitar cuando forzosamente tienen que estar físicamente todos los días y prestando un servicio que es esencial y muy necesario para la población”.

No obstante dijo que solicitará información sobre los casos registrados en el C5i y afirmó tener la certeza de que existe la disposición del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca para informar sobre el estado en que se encuentra el C5 y de tomar las medidas necesarias.

Aseguró que no se han llevado a cabo reuniones presenciales ya que el funcionario estatal ha sido muy cuidadoso, no obstante el pasado 2 de junio, Cabeza de Vaca se reunió con el cónsul de Japón, Katsumi Itagaki en las instalaciones del C5i y de acuerdo con una fotografía, el titular de la SSP, no portaba cubre bocas y se encontraba a menos de un metro de distancia del funcionario nipón.

Rolando Alcántar dijo que en virtud de que el tema de seguridad es esencial y no se puede detener, es necesario que se tomen las medidas de prevención necesarias, sobre todo en los hábitos personales para evitar contagios al máximo.

