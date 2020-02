Bebé de 5 meses no fue secuestrada, su madre confiesa que ella la abandonó en lote baldío

Redacción

México.- Irma Reyes Castañeda, familiar de Mario ‘N’ el presunto responsable por la muerte de Fátima, comenta la razón por la cual su sobrino y la pareja de este mataron a la menor.

Comentó, según sus declaraciones, que el pasado 15 de febrero Mario y Giovanna arribaron a un cuarto que está ubicado en el Ejido Tlazala en el municipio de Isidro Fabela con el fin de esconderse luego de haber cometido este homicidio,

Dijo también cómo el pasado sábado llegó la pareja, luego de 16 años sin verlos, fue en ese momento cuando ella les ofreció un cuarto vacío en donde la pareja y sus tres hijos durmieron.

Fue cuando estaba ella viendo la televisión que se percató que la Fiscalía General buscaba a estas personas por la muerte de Fátima; ella se acercó para cuestionarles sobre qué ocurrió. Comentó en una entrevista: “Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron ‘queremos hablar con ustedes’ y fue cuando subieron”.

Señaló que en ese instante le dijeron que habían abusado sexualmente de la pequeña para después matarla: “Que habían matado a la niña, yo les pregunté les dije, ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”.

Finalmente reveló la razón por la cual hicieron este delito según lo que comentó Irma Reyes: “Que quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña, cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos’”.

Al término de la plática la familiar decidió entregarlos, cuando salieron de la casa ya estaban los policías afuera para detenerlos. Ella reveló que Giovanna había hecho esto por miedo a su esposo, quien era muy violento con ella.

