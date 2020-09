Beatriz Hernández dice buscar la reelección para dar continuidad a proyectos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La intención de buscar la reelección de la presidencia municipal de Salamanca, sería para darle continuidad a los proyectos en los que se trabaja para el beneficio de los salmantinos, sobre todo al haber llegado a una administración municipal con carencias, así lo señaló la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz; por otro lado informó que aún no recibe respuesta del Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la reunión que solicitó junto con los constructores salmantinos, para buscar recursos y poder concretar los proyectos de obra pública en el municipio.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se refirió a la carta intención entregada a las autoridades electorales y a su partido (MORENA) para buscar la reelección y continuar por tres años más el frente de la administración municipal de Salamanca, al señalar que se han notado los cambios en colonias y comunidades con el trabajo que se ha hecho.

“He trabajado de manera honesta, transparente y en muchos de los ámbitos de Salamanca de los espacios en comunidades y colonias, sobre todo lo que nunca fue atendido, lo que quedó abandonado ahí se ve, se ven los cambios”.

Destacó que tres años es un tiempo corto para poder realizar el trabajo y dejar un legado que le dé continuidad a cualquier municipio, además de recordar que recibió una administración con carencias, sobre todo en materia de seguridad, al carecer de policía municipal y se tuvo que empezar de cero, logrando la conformación de una nueva corporación y una nueva generación de cadetes que se están preparando.

“Es complicado sobre todo cuando se llegas a una administración donde no encontraste nada, ni policías, ni patrullas, ni balas, nada, es construir desde abajo, no encontramos recursos encontramos solamente deudas y mucha corrupción que aún sigue denunciada y no tenemos respuesta.

Destacó que seguirá trabajando firme con la gente con transparencia y honestidad, “mi vida no ha cambiado, sigo siendo la misma, vivo donde mismo y utilizo lo mismo”

Son respuesta del gobernador

Por otro lado la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, informó que continúa a la espera de una repuesta por parte del Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sobre la reunión que solicitó junto con constructores del municipio, para presentarle los proyectos de obra pública y solicitarle cerca de 300 millones de pesos para concretarlos.

Mencionó que han transcurrido dos semanas desde que entregaron la solicitud para la reunión y van a insistir, en días pasados dijo, sostuvo comunicación con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien le comentó que en los próximos días confirmaría si se tenía la cita.

Los más de 300 millones de pesos que solicitan serían destinados a 70 obras cuyos proyectos están listos para ejecutarse, además de que se estarán tomando en cuenta a los constructores salmantinos para realizar más del 50% de estos.

