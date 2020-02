‘Be a bat man’: el traje que promete proteger del coronavirus

Redacción

Alemania.- Un grupo de expertos del Museo de Historia Natural de Stuttgart en el sureste de esta nación anunciaron por medio de un comunicado el descubrimiento de un fósil de un dinosaurio enano, cosa inaudita para la sociedad científica, su longitud aproximada es de 10 centímetros.

El jefe del Departamento de Paleontología de la entidad, Rainer Schoch, comentó que esto es un logro científico sensacional. Este fósil fue hallado en una cantera cerca de Vallberg. Schoch dijo que se dio cuenta de esto cuando exploraba una capa gris de arcilla que estaba en el fondo de un lago.

Este reptil ha sido denominado como Vellbergia bartholomaei y pasó a ser uno de los representantes más antiguos del grupo animal de lagartos escamosos.

Dadas las similitudes de su cráneo con el de los lagartos y serpientes modernos, los paleontólogos dicen que este hallazgo ayudaría a comprender mejor la evolución e historia de los reptiles.

