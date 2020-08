Batman regala comida a personas sin hogar durante pandemia

Redacción

Sao Paulo.- Una mujer brasileña de 39 años contrajo matrimonio con un alemán de 45 años al que solo conoció por 20 días… en videollamada. Además la ceremonia misma fue realizada de esta manera ya que por la pandemia era imposible que la pareja se juntara a realizar la ceremonia en persona.

Cíntia Araújo conoció a Timo Arnstadt luego de que un pastor local los presentara. Ambos habían trabajado en Kenia, así que comenzaron a comunicarse en línea y encontraron que tenían mucho en común.

“El primer día, sin conocernos, hablamos durante dos horas”, recuerda la brasileña.

Ambos incluso dejaban las cámaras prendidas durante 24 horas para estar constantemente juntos, como si vivieran en la misma casa. Menos de un mes después, Timo le propuso matrimonio a Cíntia y ella dijo que sí. Sin embargo, la pareja tuvo que casarse a distancia, ya que ninguno de los dos podía volar a otro país debido a la pandemia de covid-19. La ceremonia nupcial, realizada por videollamada, fue presenciada por los familiares de los novios.

“Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos lo mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta”, confesó Timo.

Cuatro días después de la boda virtual, los recién casados ​​se encontraron en el aeropuerto de la ciudad brasileña de Sao Paulo e inmediatamente intercambiaron anillos.

Você casaria com alguém que nunca viu antes? Eles sim! 👰🤵 Ele é alemão e ela brasileira, se conheceram on-line e só se viram depois do casamento 😱 #Encontro pic.twitter.com/MwEWJLmhFF — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 21, 2020



