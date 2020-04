‘Batallan’ los maestros durante la cuarentena

Óscar Jiménez

Estado.- Debido a la contingencia sanitaria, en Guanajuato y todo el país se han suspendido los programas de donación y trasplante de órganos.

Durante la segunda quincena de marzo, el gobierno federal dio a conocer las recomendaciones al Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes sobre la infección asociada al Covid-19, que considera la suspensión temporal de los programas, a partir de la medición riesgo-beneficio para los pacientes, así como el crecimiento de demanda en los servicios hospitalarios y el trabajo del personal médico.

Guanajuato acató las recomendaciones nacionales, mismas que también contemplan la única posibilidad de atención para las urgencias, es decir, personas que requieran prácticamente de manera inmediata trasplantes de hígado o corazón.

“Córnea y riñón, son órganos que en la mayoría de los casos no son urgentes porque hay hemodiálisis (…) En el caso de un órgano vital como lo es el corazón, esas personas no pueden esperar mucho, incluso las personas que tienen una falla hepática fulminante también deben de ser trasplantados rápido y no nos van a aguantar”, explicó el director del Centro Estatal de Trasplantes en Guanajuato, Rodrigo López Falcony, consejero para América Latina de la International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP).

“Sin duda, sí habrá daño colateral por falta de la actividad de donación y trasplante que se da en el país”, reconoció.

Cabe señalar que en Guanajuato no se realizan los trabajos ‘vitales’ que involucran principalmente al corazón, por lo que sólo se han parado las atenciones para aquellas personas que requieren de córnea, riñón, médula ósea y hueso, por lo que existe un mayor margen de maniobra.

El último proceso de donación registrado en la entidad, ocurrió justo cuando se anunciaban los primeros contagios de Covid-19, a finales de marzo.

Los últimos 19

Hasta el momento “logramos tener 19 donadores, que nos hacía ir a un muy buen ritmo a comparación del año pasado”, tal como lo dice López Falcony, que estima también cerca de 2 mil personas en la lista de espera por un órgano.

Sortear dificultades

En Guanajuato, que terminó el 2019 como primer lugar nacional en cuanto a la tasa de donaciones, al acatar las recomendaciones federales, también se ha considerado el extremar precauciones con los pacientes.

Y es que para los que fueron trasplantados, independientemente del tiempo que haya pasado desde entonces, la recomendación es directa: no correr riesgo alguno. Para ellos, se torna obligado el uso de cubrebocas, aunque han escaseado conforme a la pandemia avanza en México.

Por otro lado, la manutención de los medicamentos es un proceso costoso, por lo que el López Falcony reveló que el Centro Estatal de Trasplantes está buscando la manera de apoyar a los afectados, que en algunos casos, han perdido sus trabajos en las últimas semanas y no pueden hacerse de los suministros.

“El medicamento (…) posterior al trasplante, es caro, y (…) no pueden costearlo, y ha aumentado el número de solicitudes de apoyo con medicamento, y nosotros a medida de nuestras posibilidades estamos tratando de apoyar”, indicó.