Dicha cifra excluye la basura en Guanajuato que es tirada en la calle, en baldíos o rellenos sanitarios clandestinos

León.- Cada guanajuatense genera en promedio poco más de 5 kilos de basura a la semana que termina siendo recolectada y depositada en algún relleno sanitario, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2020 que hizo el INEGI .

Este día se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Una de las grandes deudas del estado y el país con el ecosistema es el reducir la cantidad de residuos sólidos y buscar su reutilización.

El estudio del INEGI establece que en Guanajuato se recolectan diariamente, en promedio, 4 millones 561 mil 632 de kilos de basura, que representan el 8 por ciento del total nacional -casi 56 mil toneladas por día-.

El top tres en desechos

Lo anterior significa que, en un mes, se recolectan 136 mil 848 toneladas de residuos sólidos en el estado. Los municipios guanajuatenses con más población, son también los que más residuos generan.

León está a la cabeza, con un promedio diario de 1 mil 257 toneladas de basura -el 27.5% de basura en Guanajuato. En segundo sitio está Irapuato, con 450 toneladas de basura recolectada por día, seguido por Celaya, con 376.6 toneladas.

Salamanca es la cuarta ciudad con más basura recolectada por día, con 280 toneladas, y la capital es la quinta, con 191.6 toneladas.

Nada que celebrar en Salamanca

Salamanca está considerado como uno de los municipios más contaminados. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ambientalistas como Maura Alicia Vázquez Figueroa aseguran que nada hay que celebrar dado que aire, agua y tierra siguen contaminados. Para el ambientalista Carlos Álvarez Flores, hay algunos avances.

“No tenemos nada que celebrar este 5 de junio. Siguen los pasivos ambientales de Tekchem y Quidesa sin atenderse. En el caso de la contaminación del aire sigue las colonias aledañas a la refinería son las más afectadas. La semana pasada hubo personas que reportaron dolor de cabeza, ganas de vomitar, ardor en ojos y garganta. La norma oficial mexicana para del dióxido de azufre (SO2), se rebasa sin que nadie haga algo al respecto”, dijo Vázquez Figueroa.

Señaló que, a ocho meses de esta administración municipal, no ve acciones concretas, “posiblemente haya voluntad, pero no he visto las acciones concretas”.

En tanto, Carlos Álvarez Flores de ‘México, Comunicación y Ambiente A.C’, dijo que, aunque aún hay pendientes ambientales por resolver, hoy se trabaja en el saneamiento del sitio Tekchem.

En tanto el presidente municipal, César Prieto Gallardo, respondió que se está trabajando en varios aspectos.

“Tener una refinería en el municipio es una bendición porque genera una derrama económica. Pero también se genera contaminación ambiental, aunque han mejorado sus procesos, aún hay pendientes que se están revisando”.